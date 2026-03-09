Grundserien i vår högsta juniorliga är slut. Här kommer en stor genomgång över hur säsongen har varit i U20 Nationell säsongen 25/26.

De får kvala sig kvar.

Poängkungarna – leksandstalangens galna poängsnitt.

U18-backen bäst av alla i serien på sin position.

Målvakterna som stack ut mest.

Axel Elofsson, Alexander Command och Oliver Dejbjerg Larsen är tre av spelarna som har stuckit ut under säsongen.

Foto: Bildbyrån & Alamy.

För första gången har det inte spelats en topp tio-serie i U20 Nationell den här säsongen. Istället har de norra och södra lagen varit separerade under hela grundserien där det har spelats 36 omgångar. Fyra lag är klara för kval samtidigt som de resterande 16 går till slutspel.

De fyra lagen som kommer att behöva kvala sig kvar i den nationella serien är HV71, Västerås, Skellefteå och Björklöven. Skellefteå är garanterade en plats i serien nästa år tack vare att de är ett SHL-lag. Detsamma gäller HV71 – just nu. Skulle nämligen A-laget åka ur SHL, ja, då är det på liv och död även i juniorerna.

Även Björklöven är ju i en liknande sits ifall deras A-lag skulle gå upp till högsta ligan.

Mest poäng av alla lag tog Brynäs, 73 till antalet, som vann den norra serien med tio poängs marginal ner till Mora. Frölunda vann den något jämnare södra serien på 72 poäng. Nu väntar åttondelsfinaler inbördes i den norra respektive södra serien. Lagen kommer inte heller att möta någon från den andra serien innan finalen. Från åttondels- till semifinal spelar de i sina divisioner.

Vi kommer även att börja med ett hett Skånederby mellan Rögle och Malmö.

Så här slutade U20 Nationell 25/26

Poängkungarna

Poängbäst av alla i U20 Nationell säsongen 25/26 var Oliver Dejbjerg Larsen. Den danska talangen gästade i början av året vår podd ”Framtidens stjärnor” och berättade om sin säsong – och sina framtidsplaner. Han landade in på totalt 53 poäng på 36 matcher, fördelat på 20 mål och 33 assist.

August Lissel har fått chansen i SHL med Leksand. Foto: Bildbyrån.

I norr var det August Lissel som var poängbäst med 51 poäng på 24 matcher. Han var faktiskt rätt överlägsen i ligan sett till poäng per match den här säsongen. Med 2,13 i poängsnitt var han en av de mest dominanta spelarna. Även tvillingarna Östberg i Brynäs var framgångsrika med 49 och 48 poäng. Något som gav dem båda en tredje-, respektive fjärdeplats i poängligan.

Kollar vi bland U18-spelare, alltså de yngsta som var tillåtna i U20 Nationell den här säsongen, då var det Alexander Command som var bäst. Örebro-forwarden gjorde 44 poäng på 30 matcher och var bäst både sett till poängsnitt och poäng. Efter honom var det Nils Bartholdsson (Rögle) och Ludvig Andersson (Örebro) som var bäst med 42 poäng vardera.

Om vi sedan kikar bland backarnas poängliga var det faktiskt en U18-spelare som vann den. Axel Elofsson i Örebro öste in 41 poäng på 32 matcher från blålinjen och var med det fem poäng framför Wilhelm Hasselhuhn i Linköping.

Den totala poängligan

Målvakterna som var bäst

Kollar vi bland målvakterna som har spelat minst 15 matcher är det Hugo Severgårdh i Djurgården som är bäst i ligan både sett till räddningsprocent och till insläppta mål per match. Med 92,3 i procent och 2,14 insläppta mål per match var han ganska klart bäst av samtliga.

Där bakom var det Leon Contreras och Casper Ruud som knep andra- och tredjplatsen i målvaktsligan.

Flest räddningar gjorde Alvar Frölander i Västerås. Han räddade 768 skott på 21 matcher vilket innebär att han fick i runda slängar 37 skott mot sig i snitt per match. Trots att han släppte in 4,64 mål per match hade han en räddningsprocent på 89,2. Imponerande!

Kollar vi på hållna nollor var det Örebros Kevin Törnblom som var bäst i klassen med fyra stycken. Samtidigt var Regnars Capars i Mora den mest vinstrika målvakten med 16 segrar på 26 matcher. Strax där bakom var de båda 08:orna Viggo Tamm (Leksand) och tidigare nämnda Törnblom på 15 segrar.

Viggo Tamm i Leksand imponerar trots sin ringa ålder.

Foto: Chris Hawelka.

Målvaktsligan

Så spelas USM-slutspelet

Det väntar nu åttondelsfinaler i bäst av fem. Där de norra lagen är på ena sidan slutspelsträdet – och de södra är på det andra. I åttondelsfinalen är det nu det bäst rankade laget som möter det sämst rankade laget. Inför kvartsfinalen blir det sedan ett motstånd utefter den rankningen.

Till finalen kommer det sedan vara ett lag från söder, och ett lag från norr. Även den matchserien spelas i bäst av fem och där den eventuella femte och avgörande matchen spelas den 21 april.

Åttondelsfinalerna

(ranking inför slutspelet)

Norr:

Brynäs (1) – Luleå (8)

Mora (2) – Timrå (7)

Leksand (3) – AIK (6)

Djurgården (4) – MoDo (5)

Syd:

Färjestad (4) – Södertälje (5)

Rögle (3) – Malmö (6)

Örebro (2) – Linköping (7)

Frölunda (1) – Växjö (8)