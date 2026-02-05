Podcast: Juniorerna allsvenska klubbarna bör jaga

Framtidens stjärnor-podcast är tillbaka med ett nytt avsnitt. Denna gången med fokus på U20 Nationell – där flera spelare är aktuella för att bli utlånade eller dubbelregistrerade i allsvenska klubbar.

Gästar dagens avsnitt gör poängkungarna August Lissel och Oliver Dejbjerg Larsen från Leksand respektive Rögle.

De stora namnen i U20 Nationell har under den senaste tiden blivit utlånade till allsvenska klubbar. Där inte minst en sådan som Viktor Klingsell ska ta steget till seniorhockeyn via Österund. Det efter att ha dominerat i juniorhockeyn under hösten. Det finns också fler som kan bli aktuella.

August Lissel, som gästar dagens avsnitt, gjorde under gårdagen sin debut för Vimmerby i Hockeyallsvenskan. Leksandstalangen är etta i poängligan – och kanske borde han ha fått chansen i Leksands A-lag istället? I debuten för Vimmerby blev det mål direkt för 19-åringen, som har gjort 23 poäng på sina senaste tio matcher i U20 Nationell.

— Jag ska testa på Vimmerby i allsvenskan nu och få möta vuxna människor. Det blir väl en annan typ av hockey än att få möta J20-lag. Så får se var man står där. Förhoppningsvis ska jag försöka slå mig in i Leksand nästa år, säger Lissel.

Skulle SHL-debutera – men blev skadad

Även Rögle har en talang som har varit framstående i juniorligan. Oliver Dejbjerg Larsen är nämligen även han stekhet. Den danska talangen introducerade sig på den internationella scenen under JVM och det var många som fick upp ögonen för honom på andra sidan Atlanten. Där det också finns intresse från junior-toppligorna inför nästa säsong.

I Rögle var det tänkt att han skulle debutera för ett par helger sedan – men då kom en skada i mellan. Klart är att han kan vara en joker för skåningarna, eller för någon allsvensk klubb, längre fram under säsongen.

— Jag skulle varit med mot Brynäs men hade stukat handleden. Tyvärr fick jag inte chansen där men de har sagt att jag ska bara fortsätta och chansen kommer. Jag ska faktiskt träna med A-lagstränaren Taylor Matson på is här snart och chansen kommer finnas, hoppas jag.

I avsnittet plockas även ett par namn till ut som skulle kunna förstärka allsvenska klubbar inför slutskedet av säsongen.

