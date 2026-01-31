Storlöftets galna match: Sex (!) poäng

Djurgården krossade Skellefteå med 10-2 i U20 Nationell – efter att Marcus Nordmark gjort hela tre mål och tre assist.

Marcus Nordmark hade show i U20 Nationell under lördagen.

Foto: Kenta Jönsson / Bildbyrån.

Marcus Nordmark fick under JVM introducera sig i SHL med Djurgården. Sedan JVM-spelarna har återvänt, samtidigt som Theo Stockselius har gjort comeback, har talangen fått gå ner i juniorlaget igen.

På de senaste två matcherna har han gjort fem poäng.

I hemmamatchen under lördagen gick det sedan ännu lite bättre. Djurgården vann med 10-2 – efter att 17-åringen gjort tre mål och tre assist. Med det var han överlägset planens bästa spelare. Han står nu noterad för 36 poäng på 22 matcher i U20 Nationell och har med det häng på toppen av poängligan.

Marcus Nordmark har gjort en assist på fyra matcher i SHL den här säsongen. Samtidigt har det blivit 26 poäng på 16 matcher i landslaget. Förra året tangerade han även Adrian Kempes rekord för flest mål på en säsong i U17-landslaget (14 stycken).

Till våren väntas han vara en nyckelspelare i U18-VM för Sverige. Det är också högst troligt att han tar en plats i junior-VM till nästa säsong.

Source: Marcus Nordmark @ Elite Prospects