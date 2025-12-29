De vann den södra gruppen och kvalificerade sig till semifinal. Men nu står det klart att Malmö Redhawks drar sig ur Svenska cupen.

Malmö har dragit sig ur cupen på grund av ekonomiska bekymmer, enligt uppgifter till Hockeysverige.

Foto: Christian Örnberg / Bildbyrån.

Den första upplagan av Svenska cupen går efter nyår in i sitt klimax. Då ska fyra lag göra upp i Örebro om medaljerna i semifinal och final. Det är de fyra gruppvinnarna som kommer att möta varandra, med ett undantag.

Malmö, som vann sin grupp i söder, kommer inte att vara med.

Istället är det Björklöven som kommer att ta deras plats och möta Luleå. Skåningarna vann sin grupp med elva poäng på fyra matcher, där de alltså gick obesegrade. När slutspelet nu spelas i Örebro kommer de alltså inte att vara med.

Malmö lämnar sin plats i Svenska cupen: ”Frågan har gått vidare”

Enligt uppgifter till Hockeysverige.se handlar det om ekonomiska skäl. De uppgifterna har däremot inte gått att bekräfta.

”Malmö har dragit sig ur av olika anledningar så frågan har gått vidare till högst rankat icke kvalificerat lag. IF Björklöven har tackat ja till sista platsen,” skriver svenska ishockeyförbundets tävlingschef Magnus Mårtensson i ett sms.

Mora har sedan tidigare valt att tacka nej till deltagande i turneringen, just med hänvisning till ekonomin. De var det enda av de 20 lag i U20 Nationell som inte var med i gruppspelet.

I semifinalerna blir det nu Luleå mot Björklöven och Djurgården mot Örebro. Alla slutspelsmatcherna spelas i Behrn Arena över fjärde och femte januari.

Hockeysverige.se har sökt representanter från Malmö utan framgång.