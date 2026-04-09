Frölunda klart för final – avgjorde i fjärde matchen

Frölunda vann med 4–2 mot Örebro Hockey U20

Segern på bortaplan med 4–2 (1–1, 1–1, 2–0) gör att Frölunda har vunnit matchserien mot Örebro Hockey U20 i semifinalen i U20-SM. Frölunda vann serien med 3-1.

Frölundas huvudtränare Sebastian Pihl om matchen:

– Tight och jämnt. Två bra lag som kampar in i det sista. Återigen är det de små marginalerna som avgör!

Örebro Hockey U20–Frölunda – mål för mål

Frölunda tog ledningen efter sex minuter genom Axel Järnstedt efter förarbete från Adam Nömme och Oskar Wahlberg. 1–1 kom efter 7.08 när Alexander Command fick träff på passning från Oliver Höglund och Axel Elofsson.

Joel Larsson gav laget ledningen efter 2.33 in i andra perioden med assist av Liam Danielsson och Alexander Command. Efter 15.44 i andra perioden nätade Zacharias Käll på pass av Axel Järnstedt och Ville Oksanen och kvitterade för Frölunda.

Frölunda tog ledningen redan efter efter 1.45 i tredje perioden genom Gian Meier på pass av Max Westergård. Frölunda punkterade matchen med ett 2–4-mål med 1.30 kvar att spela genom Max Westergård. Det fastställde slutresultatet till 2–4.

Frölunda är nu klart för final.

Örebro Hockey U20–Frölunda 2–4 (1–1, 1–1, 0–2)

Semifinalen i U20-SM

Första perioden: 0–1 (6.22) Axel Järnstedt (Adam Nömme, Oskar Wahlberg), 1–1 (7.08) Alexander Command (Oliver Höglund, Axel Elofsson).

Andra perioden: 2–1 (22.33) Joel Larsson (Liam Danielsson, Alexander Command), 2–2 (35.44) Zacharias Käll (Axel Järnstedt, Ville Oksanen).

Tredje perioden: 2–3 (41.45) Gian Meier (Max Westergård), 2–4 (58.30) Max Westergård.

Slutresultat i serien: Örebro Hockey U20–Frölunda 1–3