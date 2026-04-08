Djurgården klara för SM-final – efter målfest

Djurgården är klara för SM-final med sitt U20-lag. Serien mot Leksand slutar 3–0 i matcher efter hela 8–3 under onsdagen.

Med Viggo Björck nere som förstärkning blev Leksand ingen match för Djurgårdens U20. Om inte de två första mötena räckte för att slå fast detta slog man under onsdagen in den sista spiken med hela 8–3 i protokollet.

I och med 5–3- och 2–0-resultaten uppe i Dalarna var detta även fler mål än vad man mäktat med tidigare i serien. Ändå var det Leksand som inledde målskyttet.

August Lissel, även han nere i U20-slutspelet satte tidigt 1–0 i powerplay, men Theo Stockselius svarade. Därefter gjorde Hampus Zirath och Max Lind att stockholmarna klev ifrån till 3–1 inför andra akten. Gustav Svedlund svarade för LIF, men Leon Bjelkelöv Brunn och Stockselius på nytt utökade innan nästa bortamål. I tredje stängde Viggo Björck det hela med 6–3 i PP.

18-årige stortalangen som väntas bli valt tidigt i sommarens NHL-draft hade, inför onsdagen, gjort tolv poäng på fem slutspelsmatcher med U20. Precis som Theo Stockselius och Marcus Nordmark klev han av isen efter detta tredje möte med tre poäng i matchen.

Frölunda 3–2-vann på annat håll under onsdagen och leder därmed den matchserien mot Örebro med 2–1.

Djurgården–Leksand: 8–3 (3–1, 2–2, 3–0)

Djurgården: Theo Stockselius (2), Hampus Zirath, Max Lind, Leon Bjelkelöv Brunn, Viggo Björck, Arvid Drott, Noel Åslund.

Leksand: August Lissel, Gustav Svedlund, Kim Ojala.