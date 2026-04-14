Djurgården sköna start – vann första finalen mot Frölunda

Djurgården-seger med 3–2 mot Frölunda

Marcus Nordmark matchvinnare för Djurgården

Med 3–2 (2–0, 0–0, 1–2) på bortaplan har Djurgården tagit ett greppet mot Frölunda i finalen i U20-SM. Därmed leder Djurgården matchserien med 1-0.

Djurgårdens Marcus Nordmark firas efter det matchvinnande 3–1-målet i första U20-finalen mot Frölunda.

Foto: Nicklas Elmrin / BILDBYRÅN

– Vi startar inte riktigt som jag önskade. Spelade lite för smått och svårt. Andra och tredje, mycket bättre. Skapar tillräckligt för att kunna göra fler mål, men tyvärr inte den utdelningen som vi önskade i målskyttet idag, tyckte Frölundas huvudtränare Sebastian Pihl.

Djurgården tog ledningen efter 5.23 genom Theo Stockselius framspelad av Viggo Björck och Isak Jakobsson. 0–2 kom efter 10.05 när Hampus Zirath slog till på passning från Marcus Nordmark och Fred Nord.

Andra perioden blev mållös.

Frölunda reducerade dock till 1–2 genom Max Westergård tidigt i tredje perioden av perioden.

Djurgården gjorde 1–3 genom Marcus Nordmark med 2.04 kvar i perioden och tog ett rejält grepp om matchen.

Liam Elofsson reducerade dock för Frölunda med bara en minut kvar att spela och gjorde slutet spännande.

Lagen möts igen på onsdag 18.00.

Frölunda–Djurgården 2–3 (0–2, 0–0, 2–1)

Finalen i U20-SM

Första perioden: 0–1 (5.23) Theo Stockselius (Viggo Björck, Isak Jakobsson), 0–2 (10.05) Hampus Zirath (Marcus Nordmark, Fred Nord).

Tredje perioden: 1–2 (41.03) Max Westergård (Liam Elofsson, Oskar Wahlberg), 1–3 (57.56) Marcus Nordmark, 2–3 (59.57) Liam Elofsson (Måns Toresson, Bosse Meijer).

Ställning i serien: Frölunda–Djurgården 0–1

Nästa match:

15 april, 18.00, Frölunda–Djurgården