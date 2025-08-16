NHL-draftade backtalangen lämnar AIK

Den NHL-draftade backtalangen Darels Uljanskis lämnar AIK.

Nästa säsong väntar i stället spel i OHL-klubben Flint Generals.

Darels Uljanskis.

Foto: Bildbyrån

Darels Uljanskis draftades av Anaheim Ducks förra sommaren och valdes i somras som femte spelare totalt i CHL:s importdraft av Flint Generals.

Nu står det klart att den lettiske JVM-backen lämnar AIK för en spel i Flint, då OHL-klubben meddelar via sin hemsida att Uljanskis skrivit kontrakt med laget.

Näst poängbäste back i J20 Nationell

Den 18-årige backen har ett år kvar som junior och har spenderat de senaste fyra åren i Sverige, där han hann med spel i både Sollentuna och Nackas juniorlag innan flytten till AIK under säsongen 2022/23. Uljanskis har spelat JVM med Lettland både 2024 och 2025 och bokfördes förra säsongen för en allsvensk match med AIK, där han emellertid inte fick någon istid.

Den gångna säsongen spenderades i stället närmast uteslutande i AIK:s J20-lag, där Uljanskis noterades för poäng (9+30) på 44 grundseriematcher. Med den noteringen var han näst poängbäst i AIK och den näst poängbäste backen i J20 Nationell bakom Moras backlöfte Anton Olsson (45 poäng).