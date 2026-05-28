Brynäs talang Gustav Hillström åkte på en otäck skada som var nära att kosta honom hans högra ben. För Hockeysverige.se berättar 19-åringen nu om den skräckartade tiden.

Gustav Hillström berättar om sin otäcka skada.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Gustav Hillströms säsong blev inte vad någon hade förväntat sig då en tackling kunde stoppa resten av hans karriär. Dessutom var han nära att tvingas amputera ena benet.

— Vi hade match mot Luleå i J20. I tredje perioden fick jag en liten lätt lårkaka av en tackling som jag fått tusen gånger innan då jag spelat hockey, berättar 19-åringen för hockeysverige.se och fortsätter:

— Det var inget jag kände i stunden utan jag fortsatte lira. Tio minuter efteråt kände jag att smärtan blev värre och värre. Till slut gjorde det så ont att jag nästan svimmade av i omklädningsrummet.

Som tur var även lagets materialförvaltare där.

— Han ringde ambulansen så jag fick åka upp till sjukhuset. Jag gjorde någon röntgenbild. Där såg läkarna en jätteblödning så de var tvungna att operera direkt.

— Efter det minns jag inte mycket av vad som hände det närmaste dygnet. När jag vaknade upp var jag lite borta eftersom jag fått smärtstillande. Jag vet egentligen bara att jag åkte ner på operation igen. Då var det något om att de inte hade fått stopp på blödningen.

— Det blev en sex timmar lång operation. Jag har fått lite återberättat efteråt att de var tvungna att ringa in en specialläkare för att få stopp på artärblödningen i mitt ben. Till slut hittade läkarna artären och fick stopp på blödningen.

— Då var mitt ben fortfarande öppet så jag fick vänta ett dygn innan man kunde sy ihop benet igen. Jag låg på Sunderby sjukhus i fem dagar. Efter de dagarna flögs jag ner till Stockholm för att sedan åka ambulans tillbaka till Gävle sjukhus.

— Jag var där en natt innan jag blev utskriven därifrån och äntligen fick komma hem.

Gustav Hillström drabbades av otäck skada

Det talades om att det fanns en risk att hans högra ben skulle amputeras.

— Nu har jag egentligen inte jättebra koll, men musklerna höll på att dö eftersom det var ett sådant tryck i benet.

— Det var så pass illa att läkarna var tvungna att prioritera hur man skulle gå vidare eftersom trycket blev så enormt.

Fick du information om hur illa det var då du låg på Sunderbyn?

— Nej, jag var nersövd under hela operationen, men jag har läst i journaler efteråt och fått det återberättat hur det var, så jag har tänkt på det efteråt. Det var en jäkla grej.

Hur tänker du idag kring det du gått igenom?

— När jag gått igenom det efteråt och börjat tänka lite på vad som hänt och kunde ha hänt känner jag en uppskattning för alla som hjälpte till, för det var verkligen en riktig pärs.

— Att en sådan liten lårkaka kunde gå så illa att jag nästan var tvungen att avsluta karriären. Jag är sjukt tacksam för alla specialläkare och andra som varit med och hjälpt till.

Hur mår du idag?

— Kraften i benet är lite sämre än förut, men det är något jag jobbar på just nu. Jag håller på att rehabba och försöker få tillbaka styrkan, främst i benet jag är skadad i.

— Jag tycker det går bra och jag har varit tillbaka på isen. Jag siktar på att kunna spela när säsongen drar i gång.

