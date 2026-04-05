Slår ut Leksand − klara för SM-final

Skellefteå AIK U18-seger med 5–1 mot Leksand

Segern på hemmaplan i tredje matchen med 5–1 (3–0, 0–0, 2–1) gör att Skellefteå AIK U18 har vunnit matchserien mot Leksand i semifinalen i U18-SM. Därmed vann Skellefteå AIK U18 totalt med 2-1 i matcher.

– Vi gjorde en stark laginsats och tog en klar seger med 5–1. Vinst med 2–1 i matchserien och nu väntar Växjö i SM – final. I denna grupp finns de framtida spelarna som ska ta över i herrlaget framöver så alla till ”ladan” nu på onsdag för att stötta dem i jakten på SM – guldet. Vi är inte klara ännu, vi vill mera, kommenterade Skellefteå AIK U18:s tränare Jonas Klingsell.

Skellefteå AIK U18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Andra perioden blev mållös.

Skellefteå AIK U18 gjorde två snabba mål i tredje perioden och gick från 3–0 till 5–0, målen av Max Johannesén och Mio Forssell. Målen punkterade matchen.

Eliaz Sjökvist reducerade förvisso men närmare än 5–1 kom inte Leksand. Skellefteå AIK U18 tog därmed en stabil seger.

Hjalmar Nilsén gjorde två mål för Skellefteå AIK U18 och spelade dessutom fram till ett mål.

Skellefteå AIK U18 är nu klart för final.

Skellefteå AIK U18–Leksand 5–1 (3–0, 0–0, 2–1)

Semifinalen i U18-SM, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 1–0 (2.56) Douglas Johnsson (Malte Olofsson, Carl Lundberg), 2–0 (7.33) Hjalmar Nilsén, 3–0 (13.34) Hjalmar Nilsén (Olle Lundström, Mio Forssell).

Tredje perioden: 4–0 (51.10) Max Johannesén (Herbert Hällis), 5–0 (54.47) Mio Forssell (Hjalmar Nilsén, Love Lorentzon), 5–1 (56.58) Eliaz Sjökvist (Alwin Jarl).

Slutresultat i serien: Skellefteå AIK U18–Leksand 2–1