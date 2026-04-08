Växjö närmar sig nytt SM-guld: ”Det bättre laget”

Växjö segrade – 6–4 mot Skellefteå AIK U18

William Landström tvåmålsskytt för Växjö

Milo Helte avgjorde för Växjö

Det blev Växjö som vann matchen på bortaplan mot Skellefteå AIK U18 i U18 SM-slutspel, final herr på onsdagen. 4–6 (1–5, 2–0, 1–1) slutade matchen.

– Vi är inte där, vi tävlar inte. Växjö är påkopplade från start. Sen tar vi över och är det bättre laget i de två sista perioderna, kommenterade Skellefteå AIK U18:s tränare Jonas Klingsell.

William Landström tvåmålsskytt för Växjö

Växjö dominerade i första perioden. Laget vann perioden klart med 5–1.

Skellefteå AIK U18 reducerade till 2–5 redan efter efter 2.13 i andra perioden genom Hjalmar Nilsén på passning från Ludvig Vestman. Skellefteå AIK U18 reducerade igen efter 7.23 genom Hjalmar Nilsén på pass av Olle Lundström.

4.49 in i tredje perioden slog Vincent Bengtsson till och ökade ledningen. 17.06 in i perioden satte Love Lorentzon pucken på pass av Herbert Hällis och Hjalmar Nilsén och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Skellefteå AIK U18.

Hjalmar Nilsén gjorde två mål för Skellefteå AIK U18 och spelade dessutom fram till ett mål.

De båda lagen möts igen lördag 11 april 15.00.

Skellefteå AIK U18–Växjö 4–6 (1–5, 2–0, 1–1)

U18 SM-slutspel, final herr

Första perioden: 0–1 (3.12) Wiggo Sörensson (Olle Ågren), 1–1 (4.07) Douglas Johnsson (Mio Forssell), 1–2 (4.41) William Landström (Kalle Broberg, Simon Sejc), 1–3 (8.32) William Landström (Ola Palme, Olle Tideman), 1–4 (8.54) Josef Krantz (Wilmer Bergström, Vide Holmberg), 1–5 (19.13) Milo Helte (Ola Palme, Vincent Bengtsson).

Andra perioden: 2–5 (22.13) Hjalmar Nilsén (Ludvig Vestman), 3–5 (27.23) Hjalmar Nilsén (Olle Lundström).

Tredje perioden: 3–6 (44.49) Vincent Bengtsson, 4–6 (57.06) Love Lorentzon (Herbert Hällis, Hjalmar Nilsén).

Skellefteå AIK U18: Växjö Lakers HC, borta, 11 april 15.00

Växjö: Skellefteå AIK, hemma, 11 april 15.00