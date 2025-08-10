Guldhjälten får tränaruppdrag: ”Jäkligt kul”

Som spelare gjorde Christian Berglund 488 tävlingsmatcher och vann ett SM-guld med Färjestad.

Nu kliver 45-åringen upp på tränarbänken i klubbens U18-lag, rapporterar Värmlands Folkblad.

Christian Berglund är tillbaka i Färjestad.

Foto: Bildbyrån

Under tre olika sejourer spelade Christian Berglund 488 tävlingsmatcher i Färjestad under 90-, 00- och 10-talet och vann SM-guld 2011.

Efter finalförlusten 2014 lämnade Berglund klubben och två år senare lade han skridskorna på hyllan. Nu är 45-åringen tillbaka i Färjestad. Efter att ha gjort inhopp förra säsongen kommer guldhjälten ta över som assisterande tränare i klubbens U18-lag den här säsongen.

– Nu får jag vara med från start och det är jäkligt kul. Killarna är i en rolig ålder som 17–18, de är nästan oförstörda, säger Berglund till Värmlands Folkblad.

Har tränat sonens pojklag

Under sin aktiva karriär började Berglund hjälpa till som tränare för sonen Jack Berglunds lag i Färjestad, som han följde med upp till U15-ålder.

– Jack är ju född 2006 men var med redan tillsammans med 04:orna och följde därefter 2005-kullen hela vägen där jag var med som tränare till U15-ålder. En riktigt fin kull som verkligen ville tävla, säger Berglund.

Tränar tillsammans med kusinen

Färjestads U18-lag tränas av den tidigare SHL-spelaren och utlandsproffset Fredrik Eriksson, som under sin karriär spelade i Färjestad, Bofors, Malmö, Frölunda och Borås hemma i Sverige samt i tyska Nürnberg, Köln och Straubing Tigers.

Eriksson är också kusin med Berglund.

– Det funkar bra, ”Freddan” är väldigt proffsig, tydlig och noggrann. Vi kompletterar varandra bra och har samma synsätt på hur det ska vara både på och utanför isen. Hur vi tycker att man ska bli behandlad, säger Christian Berglund.