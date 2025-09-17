Andersson och Amundsson bakom Leksands avgörande mot Brynäs

Leksand segrade – 4–2 mot Brynäs

Adam Andersson matchvinnare för Leksand

Brynäs nu första, Leksand på sjätte plats

Leksand vann borta mot Brynäs i U18 regional väst herr med 4–2. Matchen var helt jämn efter två perioder, men avgjordes när Adam Andersson gjorde 2–3 och Emil Amundsson en minut senare gjorde 2–4 i sista perioden.

Det var första segern för Leksand, efter 1–3-förlust mot Örebro Hockey J18 i premiären.

Lindlöven J18 nästa för Leksand

Leksand tog ledningen efter 18 minuters spel, genom Pax Kleffner på pass av Kalle Almqvist och Adam Andersson. Axel Hillström och Hugo Jonsson låg sen bakom vändningen till 2–1 för Brynäs.

Leksand kvitterade till 2–2 genom Rasmus Orenäs i andra perioden. Leksand startade tredje perioden bäst och gick från 2–2 till 2–4 genom två snabba mål tidigt i perioden av Adam Andersson och Emil Amundsson och avgjorde matchen.

Pax Kleffner gjorde ett mål för Leksand och två assist.

Söndag 21 september spelar Brynäs borta mot Grums 13.00 och Leksand mot Lindlöven J18 hemma 14.00 i Tegera Arena.

Brynäs–Leksand 2–4 (0–1, 2–1, 0–2)

U18 regional väst herr, Monitor ERP Arena

Första perioden: 0–1 (18.32) Pax Kleffner (Kalle Almqvist, Adam Andersson).

Andra perioden: 1–1 (38.11) Hugo Jonsson (Teodor Larsson, Frans Kandell), 2–1 (38.28) Axel Hillström (Lucas Rosander, Thed Jobs), 2–2 (39.15) Rasmus Orenäs (Pax Kleffner, Kalle Almqvist).

Tredje perioden: 2–3 (45.36) Adam Andersson (Pax Kleffner, Vilgot Lidén), 2–4 (46.55) Emil Amundsson (Lukas Lissel).

Nästa match:

Brynäs: Grums IK, borta, 21 september

Leksand: Lindlövens IF, hemma, 21 september