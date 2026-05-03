”Få spelare har stärkt sin draftstatus lika mycket”

Wiggo Sörensson är talangen som valde att spela division 2-hockey med Boro/Vetlanda framför att ta plats på något hockeygymnasium. Nu hyllas han av talanggurun Steven Ellis efter Småkronornas guld på U18-VM.

– Om du inte kände till Sörensson före turneringen gör du det nu, skriver han.

Foto: Jonas Ljungdahl / BILDBYRÅN

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Sverige har vunnit guld i U18-VM 2026 efter att ha besegrat Slovakien med 4–2 på lördagen i Bratislava.

Sverige hade tidigare vunnit guld två gånger, 2019 och 2022. Inför årets turnering hade svenskarna tagit medalj i sju raka mästerskap – och med guldet är den sviten nu uppe i åtta.

Slovakien har aldrig vunnit guld, men tog silver i turneringen 2003. Trots att laget nådde semifinal för fjärde året i rad var de nu garanterade medalj för första gången under den perioden, efter att ha förlorat bronsmatchen tre år i följd.

Sveriges Wiggo Sörensson gjorde periodens enda mål när han styrde in Ola Palmes skott från blålinjen till 1–0 efter 5.53. Slovakien hade endast tre skott i den första perioden och såg både långsammare ut och sämre samspelta än svenskarna.

Slovakien hade helt enkelt inte tempot för att utmana om segern, vilket tydliggjordes vid Sveriges 2–0-mål. Sent i den andra perioden fintade Axel Elofsson bort en slovakisk spelare och hittade Elton Hermansson framför mål, vilket gav 2–0. Adam Andersson och Ola Palme gjorde ytterligare varsitt mål för Sverige, vilket till slut neutraliserade Slovakiens sena reduceringar från Ivan Matta och Timothy Kazda.

Här är några av lördagens främsta spelare:

Slovakien

#30 Samuel Hrenák, MV: Första målet var inte hans fel. Därefter gjorde han allt i sin makt för att hålla laget kvar i matchen, särskilt med tanke på att offensiven sällan skapade heta chanser. Hrenák stod inte i den historiska segern mot Kanada, men var lysande resten av turneringen och gav Slovakien en chans varje kväll.

#19 Timothy Kazda, HV (2027): Kazda lär gå i första rundan 2027 – utan tvekan. Han är både smart och skicklig och klev fram i avgörande lägen flera gånger. Med sin spelförståelse på hög nivå har han potential att bli en topp sex-forward i NHL.

Sverige

#2 Axel Elofsson, B: Framspelningen till 2–0-målet var fantastisk – och inte oväntad. Han är en skicklig back som kan utmana en mot en och vågar spela kreativt även under press. Elofsson är en av de mest underhållande backarna i sin åldersgrupp och avslutade turneringen på topp.

#17 Elton Hermansson, HV: Om det fanns några frågetecken kring Hermanssons värde i pressade lägen är de nu borta. Förstalinespelaren hade fyra skott redan i första perioden och gjorde 2–0-målet efter starkt positionsspel framför mål. Han är en naturlig målskytt och var en av turneringens bästa spelare kväll efter kväll.

#22 Wiggo Sörensson, C: Om du inte kände till Sörensson före turneringen gör du det nu. Han är både smart och skicklig, och jobbar hårt runt mål. Vid 1–0-målet hade han inte full balans, men stod ändå rätt placerad och kunde peta in returen. Få spelare har stärkt sin draftstatus lika mycket som Sörensson de senaste två veckorna – han gjorde inte en enda dålig match.