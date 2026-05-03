Beskedet: Stjärnan lämnar MoDo

Tyler Kelleher lyckades inte förlänga sin svit med att spela upp lag till SHL.

Nu står det klart att stjärnan lämnar MoDo Hockey.

Det blev bara en säsong i MoDo för Tyler Kelleher. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Tyler Kelleher flyttade till MoDo med stora förväntningar på sig. Detta sedan stjärnan hade spelat upp HV71, Brynäs och Djurgården till SHL under sina tidigare säsonger i HockeyAllsvenskan. Kelleher öste in poäng i sina tidigare klubbar, framför allt i slutspelet, och ambitionen var att han skulle göra likadant i MoDo.

Personligen levererade Tyler Kelleher som förväntat men däremot lyckades MoDo inte ta steget tillbaka upp till SHL och amerikanens svit med avancemang bröts därmed.

Tidigare har Kelleher öppnat för att stanna i MoDo även nästa säsong. Under söndagsmorgonen kommer dock beskedet att så inte blir fallet. MoDo bekräftar nämligen via sina sociala medier att Tyler Kelleher lämnar föreningen efter en säsong i Örnsköldsvik.

”MoDo Hockey tackar honom för hans insatser och önskar lycka till i framtiden”, skriver MoDo Hockey.

Tyler Kelleher stod för 35 poäng på 45 matcher i grundserien och vann därmed MoDos interna poängliga. I slutspelet klev han återigen fram och spelade sin bästa hockey. Kelleher vann poängligan med 15 poäng på 13 matcher. Däremot gick han mållös genom hela semifinalen mot BIK Karlskoga och noterades för endast 0+4 på sju matcher när MoDo förlorade och åkte ut med 4-3 i matcher för att missa final.

Det är ännu okänt var Tyler Kelleher kommer att spela nästa säsong. Under sin karriär har Kelleher stått för 91 poäng på 111 matcher i HockeyAllsvenskans grundserie. Han har också gjort hela 64 poäng på 57 slutspelsmatcher, en notering som är bäst i HockeyAllsvenskans historia.

Source: Tyler Kelleher @ Elite Prospects