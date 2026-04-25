1–9 i baken mot USA lämnade en fadd eftersmak denna lördag. Småkronorna hade en mardrömsmatch på U18-VM och ser efter de tunga nederlagen i gruppspelet ut att få en tuff motståndare i sin kvartsfinal. Här summerar Steven Ellis dagens storförlust.

Elton Hermansson lyfts fram som enda godkända svensk i storförlusten mot USA.

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Gårdagen var ingen höjdare för den som gillar mål. I dag var det däremot desto bättre.

Kanada och USA stod båda för ensidiga tillställningar, där amerikanernas 9–1-seger mot Sverige – en av förhandsfavoriterna – var turneringens hittills mest överraskande resultat. Tyskland stod samtidigt för en skräll när laget vände och besegrade Tjeckien med 3–2 efter förlängning, medan Slovakien och Finland bytte mål med varandra innan Finland till slut vann med 5–4 efter förlängning.

Sverige – USA 1–9

Detta var utan tvekan det mest överraskande resultatet under lördagens matcher i Slovakien, särskilt med tanke på att många hade sett fram emot mötet mellan de två stormakterna i grupp B.

USA kom ut och körde över Sverige från start till mål, vilket lämnade både fans och tittare med en rätt tom känsla när slutsignalen ljöd.

Amerikanerna gjorde fyra mål redan före den första periodpausen, där Dayne Beuker stod för två poäng. Sverige fick visserligen hål på USA i den andra perioden – och stod då för en klart bättre laginsats – men USA drog ifrån i den tredje med ytterligare tre mål och fullbordade utklassningen.

USA gjorde sina nio mål på bara 27 skott. Sveriges målvakt Kevin Törnblom släppte in fyra mål på 12 skott, medan Viggo Tamm släppte fem mål på 15 skott efter att ha blivit inbytt. USA:s Brady Knowling räddade 18 skott och tog sin första seger i turneringen.

USA förbättrar därmed sitt facit till 2–1–0 i gruppspelet och möter Tyskland i sin sista gruppspelsmatch på måndag, där förstaplatsen i gruppen kan stå på spel. Sverige får försöka skaka av sig förlusten innan mötet med Danmark samma dag.

USA

#14 Logan Lutner, back:

Oj. Den här killen har ett skott. Minnesotasonens första mål i turneringen, tidigt i andra perioden, var riktigt vackert – ett avslut som Tamm inte hade någon chans att rädda. Poängmässigt sticker Lutner ut, men hans utveckling i det defensiva spelet har gjort honom till ett av USNTDP:s mest intressanta framtidsnamn.

#8 Dayne Beuker, center:

En av fem spelare som noterades för flerpoängsmatch. Beukers förmåga att vara ett balanserat offensivt hot visades tydligt mot Sverige. Hans spelförståelse och tålamod i framspelningen till Diego Gutierrez öppningsmål visar varför han är en pålitlig playmaker. Att dessutom göra sitt andra mål i turneringen rundade av en imponerande insats för den blivande Denver-spelaren.

#12 Casey Mutryn, högerforward:

Mutryn är en spelare som många tippar går i andra rundan i sommarens draft – och det är lätt att förstå varför. Utmärkt målsinne och bra speluppfattning. Boston College kommer att vara glada att få in honom i truppen nästa höst. Han gjorde sina två första poäng i turneringen mot Sverige, med ett mål under den intensiva första perioden och en assist på Mikey Berchilds mål senare i tredje.

Sverige

#17 Elton Hermansson, högerforward:

Det var få svenskar som gick plus/minus-mässigt ens nära noll, men Hermansson var en av dem som ändå stod upp. Han matchades mot USA:s toppspelare hela matchen och försökte skapa offensiv för ett pressat svenskt lag. Han stod för fem av lagets 19 skott och slutade på -2, med en istid på knappt 19 minuter i snitt. Det är svårt att prestera när laget blir överkört, men Hermansson fortsatte jobba hårt matchen igenom.