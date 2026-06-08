Uppgifter: Backen högaktuell för allsvenska klubben

22-årige Linus Millner Westberg ser ut att vända hem till Sverige. Enligt Vimmerby Tidning är backen högaktuell för spel i Vimmerby.

Linus Millner Westberg uppges vara aktuell för Vimmerby. Foto: Bildbyrån.

En Säter-produkt med bagrund i Borlänge, Mora och Leksand ser ut att få chansen i Hockeyallsvenskan.

Uppgifterna om Linus Millner Westberg kommer från Vimmerby Tidning, under måndagen, och pekar självklart ut Vimmerby som trolig adress. Den 22-årige backen ska vara ”högaktuellt” eller mer än så, för tidningen skriver samtidigt att Millner Westberg ”ska vara en av de spelare som ännu inte har presenterats” av laget med 15 spelare på kontrakt.

Den fortfarande unge backen har tidigare gjort två matcher i Hockeyallsvenskan, som junior i Mora. Därefter blev det spel i Leksand och SHL-debut i december 2022. De två senaste säsongerna har dock Linus Millner Westberg tagit steget in i seniorhockeyn, men då i Norge. Där har han producerat 22, respektive 26, poäng för Stjernen Hockey.

William Alftberg, Nick Bochen, Alfred Hjälm, Arvid Hurtig, Oskar Lindgren och Gustaf Malmkvist är de backar som Vimmerby hittills har på kontrakt.

Source: Linus Millner Westberg @ Elite Prospects