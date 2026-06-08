Miljonvinst för Leksand – trots nedflyttningen

Trots nedflyttning från SHL och skuldberg i sign off-bonusar presenterar Leksand en ekonomisk vinst. Siffran landar på 7,5 miljoner kronor före skatt.

Leksand och ordförande Andreas Gärdsback presenterar ekonomisk vinst. Foto: Bildbyrån (montage).

Leksands ekonomi har varit en snackis i hockeysverige under flera år. Till slut, efter nedflyttningen från SHL, fanns en stark oro kring klubbens existens. Detta delvis då pengar aldrig lagts undan till importspelares sign off-bonusar. Ett skuldberg som nådde 40 miljoner kronor.

Trots ovanstående har klubben tagit ny fart och värvat en toppspelar som Tyler Kelleher inför 2026/27-säsongen i Hockeyallsvenskan.

Nu rapporterar Falu-Kuriren om en presenterad ekonomiska vinst för Dala-laget på 7,5 miljoner kronor före skatt. Något klubben gick ut med under fredagskvällen, genom årsbokslutet.

”Under året har styrelse och ledning arbetat hårt för att säkerställa föreningens överlevnad både på kort och lång sikt. Vi har helt enkelt varit tvungna att fatta beslut som varit svåra, men också nödvändiga för att skapa ekonomisk stabilitet. Därför är vi glada att kunna presentera ett starkt ekonomiskt resultat, där koncernen redovisar 7,5 miljoner före skatt jämfört med -19,5 miljoner föregående år, vilket bidrar till att stärka föreningens framtid”, skriver Leksands ledning.

Bekräftar förhandlingar med stjärnorna

I och med detta ser den direkta krisen ut att vara över för Leksand. Delvis genom förhandlingar med stjärnorna om ovan nämnda sign off-bonusar.

”I samband med årets slut har avbetalningsplaner upprättats med större fordringsägare, vilket medfört en förskjutning från kortfristiga skulder till långsiktiga, vilket gör det möjligt att sprida ut betalningarna över tid”, skriver man och fortsätter.

”Utifrån ovanstående åtgärd bedömer styrelsen att likviditetsbehovet är säkerställt för den kommande 12 månadersperioden.”

Falu-Kuriren har även skrivit om att Leksand just nu förhandlar med med kommunen om ett övertagande av träningshallen, Clas Ohlson Foundation Arena.

Source: Leksands IF @ Elite Prospects