Dylan Larkin har krävt att bli trejdad från Detroit Red Wings. Nu kommer uppgifter om vilka tre lag kaptenen skrivit upp på sin lista.

Dylan Larkin har tre lag på sin lista. Foto: Bildbyrån (montage).

Efter elva säsongers tjänst, varav sex som lagkapten, har Dylan Larkin fått nog av Detroit Red Wings.

Nyheten slog ner som en bomb under förra veckan, via Sportsnet, att 29-åringen krävt att bli trejdad. Det har sedan spekulerats om potentiella landningsplatser, men Dylan Larkin har en ”no trade-klausul” i sitt kontrakt, vilket innebär att han själv måste godkänna en trejd innan den kan gå igenom.

– Jag blev chockad när jag hörde det i dag. Jag undrar vart han vill gå. Jag antar att han redan har en destination i åtanke, har en högt uppsatt klubbledare sagt till Daily Faceoff.

Nu kommer nya uppgifter om vilka klubbar OS-guldmedaljören från Milano kan tänka sig att spela i.

Listan: Dit vill Dylan Larkin bli trejdad

Det är Red Wings-journalisten Helene St. James som publicerar listan, endast tre lag lång: Florida Panthers, Minnesota Wild, samt Vegas Golden Knights.

I diskussionerna har OS-framgången lyfts som en möjlig anledning till Larkins ändrade tänk. Att stjärnan som endast gjort ett slutspel med Detroit Red Wings, vill avsluta karriären på topp genom att utmana om Stanley Cup. Om detta stämmer kan ett revanschsuget Florida Panthers vara ett alternativ, enligt Helene St. James. Detsamma gäller egentligen Vegas Golden Knights, som just nu spelar en final mot Carolina Hurricanes.

I Minnesota Wild skulle Dylan Larkin få spela med sina OS-lagkamrater Quinn Hughes, Matt Boldy och Brock Faber. Men också vara en del av den organisationens satsning.

Source: Dylan Larkin @ Elite Prospects