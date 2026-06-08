Ivar Stenberg: En potentiell draftetta – som kan gå femma

Ivar Stenberg har under säsongen målats upp som en potentiell draftetta. Trots det har många honom utanför topp tre i sina mock drafts.

— Går han inte tvåa tror jag det finns en verklighet där han inte går förrän femma, säger Eliteprospects Cam Robinson i podcasten ”Framtidens stjärnor.”

Ivar Stenberg är en potentiell draftetta men tippas utanför topp tre i många mock drafts.

Foto: Jesper Zerman / Bildbyrån & Hockeysverige.se.

NHL-draften 2026 närmar sig med stormsteg. Under helgen hölls årets combine där de största talangerna fick visa upp sig för NHL-klubbarna. Det hölls både intervjuer och fystester med de unga killarna. Nu väntar en spännande tid där lagen förbereder sig för draften.

Allra mest ligger bollen i Toronto Maple Leafs händer.

Den klassiska klubben har förstavalet i draften och därmed är det de som står för startskottet av spektaklet den 26 juni. Det finns då flera vägar att ta men där det troliga är att de kommer gå på den kanadensiska jättetalangen Gavin McKenna.

— Jag kan inte säga att de kommer ta Gavin McKenna, men jag antar att de tar honom som etta. Jag tror att de kommer prata om alla scenarier, inklusive om de kommer ta en back, inklusive om de kommer ta en center. Men i slutet av dagen är de flesta överens om att om du vill gå stort, om du vill ta den största talangen offensivt, då är det McKenna. Toronto är ett speciellt och unikt ställe att spela på. Det har säkert redan tryckts McKenna-tröjor där, säger EP:s juniorexpert Cam Robinson.

Pressen på Toronto att välja McKenna

Inte minst på sociala medier har Leafs-fansen börjat propagera för att välja McKenna. Just att han är kanadensare kan väga till hans fördel. Samtidigt som kritikstormen mot den nya ledningen vid ett oväntat val kan bli kraftig.

— Att väga ramaskriet som kan komma om att välja någon annan är nog i deras tankar. Det är ett nytt ledarskap och de kommer att ha ett längre koppel hos fansen och hos ägargruppen också. Kan de övertyga sig själva och ägarna att Chase Reid är vår kille som vi vill bygga runt, eller Ivar Stenberg, eller Caleb Malholtra. Då är det inte uteslutet att de gör det, men det vi hör från andra lag är att alla förväntar sig att det blir McKenna. Sen är det San José som håller nycklarna till resten av lotterivalen.

Under säsongen tog Ivar Stenberg över förstaplatsen på de flesta rakningar. Under säsongens gång började däremot Gavin McKenna komma igång och producera. Han tog då också tillbaka sin plats på rankingarna och när vi går in i draften är han som sagt den stora favoriten att väljas som etta.

Samtidigt har Stenberg visat sig på sin bästa sida i VM. Men enligt Cam Robinson är några av lagen osäkra på hans storlek med drygt 182 centimeter i längd.

— Han hade en bra turnering. Han är en bra kille och jag tror alla vet hur skillad han är. Sen tror jag att lag är osäkra på att bygga runt en ytterforward, som är en mindre ytterforward. Han är inte liten men det är en av grundstenarna du behöver ta vid nummer ett och nummer två. Lagen är tveksamma generellt att bygga runt en ytterforward. McKenna har lite av ett pass där för att han kan göra 100 poäng eller mer i ligan. Jag är inte säker på att Stenberg har den nivån, han har inte de där exceptionella egenskaperna. Han är bra på mycket och har en bra tävling och bra motor. Det är en bra person också och hans VM var jättebra och det var ett statement av honom.

Därför kan han falla i draften

Trots den fina säsongen har Ivar Stenberg fallit på mångas rakningar. Inte minst nu när de nordamerikanska journalisterna publicerar sina mock drafts. På mångas listor finns han då utanför topp tre, något som så klart är väldigt anmärkningsvärt.

Mycket av det kan härledas till lagen som draftar tidigt. Toronto är i ett läge där de inte gör en rebuild utan bara vill ha den bästa spelaren från draften. Sharks, som draftar tvåa, har forwardstalanger i överflöd. Samtidigt som Vancouver uppges leta en center och Chicago redan har Frank Nazar, Connor Bedard, Anton Frondell med flera bland forwards.

Något som alltså kan göra att Stenberg faller i draften.

— Om lotteriet hade gått en annan väg hade jag varit mer bekväm i att säga att han är ett topp tre-val. Som bollarna har landat, med San José, det är inte så rimligt för dem att gå för Malholtra men det är rimligt att gå på Reid eller Carson Carels. I alla fall om de tror att de behöver en back.

— Personligen, jag har sagt det från dag ett, jag tror att de tar Stenberg som tvåa. Går han inte tvåa tror jag det finns en verklighet där han inte går förrän femma. Jag kan se det hända och Chicagos fans skulle slita sig i håret efter att ha passat på Ivan Demidov för två år sedan och om de skulle passa på Stenberg nu för en back. Det skulle vara överraskande med det är inte omöjligt. Då tror jag att Rangers skulle springa upp till det virtuella podiet och ta Stenberg som femma, säger Robinson.

Hur redo tror du Ivar är för NHL nästa säsong?

— Jag tycker att han är en av de mest NHL-redo killarna i den här draftklassen. Nästa års Calder-klass är han där i toppen. Speciellt om han går till Sharks där de har så mycket talang framåt. Jag säger inte att han kommer gå rakt in på Celebrinis vinge, men oh boy om han gör det. Då kommer vi få se många poäng också. Går han till Vancouver kanske det är mindre troligt att han exploderar och öser in poäng.

Framtidens stjärnor med Cam Robinson

Medverkande: Martin Jansson, Simon Eld & Cam Robinson.

00:00 – Programstart

04:41 – Spännande draftordningen i årets draft – Hur tänker klubbarna?

13:16 – Cam Robinson från NHL Draft Combine i Buffalo

17:00 – Så mycket väger klubbarna in vad som händer på Draft Combine

22:19 – Snacket kring Torontos förstaval – McKenna vs Stenberg

28:13 – Föregångarna som bannat väg för Viggo Björck i NHL?

31:59 – Spelarna som stärkte sina aktier under U18-VM

42:12 – Målvakternas chanser i draften

44:18 – Han kan bli en All Star bredvid en Cale Makar

53:53 – Stora hyllningen till Viggo Björck

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