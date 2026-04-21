U18-VM startar i Slovakien under onsdagen. Där får man chansen att se några av de största talangerna göra upp inför sommarens NHL-draft i Buffalo. Steven Ellis har tittat närmare på de 15 mest intressanta spelarna som deltar i turneringen. Däribland flera svenska talanger.

Den sista stora händelsen på is inför NHL-draften 2026 är här, när tio lag gör upp om guldet i stundande U18-VM.

Om du aldrig har följt turneringen tidigare kan du tänka på den som JVM, fast ett eller två år tidigare. Några av spelarna nedan deltog i U20-turneringen för några månader sedan, men för de flesta är detta den största scen de hittills spelat på.

Kanada har vunnit guld de två senaste åren och väntas vara med och slåss om titeln igen. USA siktar på att ta hem samtliga stora U18-turneringar denna säsong efter segern i Hlinka Gretzky Cup i augusti, om än med en betydligt starkare trupp då. Sverige (Viggo Björck) och Finland (Oscar Hemming) saknar sina främsta draftnamn, men bör som vanligt ändå vara med i medaljkampen.

Av topp tio på Daily Faceoffs topp 75-lista inför draften tidigare denna månad är det bara Kanadas Keaton Verhoeff och Ryan Lin som deltar i turneringen. Övriga har antingen blivit för gamla (födda sent 2007) eller spelar fortfarande slutspel. Det är dock inte otänkbart att några av dem i stället dyker upp i A-VM i maj.

Turneringen startar i morgon i Trenčín och Bratislava i Slovakien och pågår till och med 2 maj.

Här är 15 spelare att hålla extra koll på i Kanada.

Tynan Lawrence, C (Kanada)

Lawrences flytt till collegehockeyn hyllades stort, då han dominerade i USHL efter sin skadecomeback. Flytten kan få positiva långsiktiga effekter på hans utveckling, men siffrorna var oroande. Trots att han gärna spelar fysiskt försvann han ur matcherna lite för ofta i ett lag som inte hade mycket att erbjuda. Den positiva nyheten är att han hittade tillbaka till sitt spel mot slutet av säsongen och väntas få en ledande roll nästa år. Det finns fortfarande mycket att gilla i hans spel, och det vore inte förvånande om han draftas runt femte plats. Samtidigt har hans aktievärde sjunkit något, och vissa scouter ifrågasätter om han har potential för en topp sex-roll.

Ryan Lin, B (Kanada)

Lin imponerade i Hlinka Gretzky Cup och följde upp det med över femtio poäng i sin andra raka säsong i Western Hockey League. Han är nu klar för University of Denver, där han väntas få en stor roll direkt. Trots sin storlek är han en av de mest skickliga backarna i draftklassen. Hans beslutsfattande håller hög nivå och hans skridskoåkning gör att han kan passera motståndare. Det gör att han ofta har pucken. Lag börjar bli mer öppna för mindre backar, och Lin är ett tydligt exempel på varför. Den här turneringen kan stärka hans position som ett topp tio-val.

Mathis Preston, FW (Kanada)

Preston sågs tidigare som en möjlig topp tio-spelare, men levererade inte fullt ut i Western Hockey League denna säsong. Däremot har han varit mycket bra i landslaget vid flera tillfällen. Om han lyckas i Slovakien kan han klättra på draftlistorna igen. Han är skicklig på att ta sig in centralt i banan och skapa yta. Han har varit bättre i turneringar än i ligaspel, vilket visar att han kan prestera när det gäller. Han väntas få en offensiv topp sex-roll och användas som en avgörande spelare. Potentialen finns, men resultaten måste bli bättre.

Keaton Verhoeff, B (Kanada)

Verhoeff tog steget från juniorligan till collegehockey denna säsong, något som mottogs väl av scouter. Han producerade poäng samtidigt som han spelade sexton till tjugo minuter per match i ett av landets bästa lag. Han gör sällan dåliga matcher och har en stabil grundnivå. Med sin storlek täcker han mycket yta och spelar fysiskt, samtidigt som han slår avancerade passningar i offensiv zon. Scouter vill dock se bättre skridskoåkning för att han ska bli en toppback. Insatsen i Frozen Four var inte den bästa, men potentialen är fortfarande mycket hög. Han väntas ta ytterligare steg nästa säsong.

Jakub Vaněček, B (Tjeckien)

Tjeckiens lag förväntas inte nå medalj, men Vaněček blir en av de mest framträdande spelarna. Han tog plats i JVM-laget i december och spelar med hög energi och bra rörlighet. Han pressar motståndare genom att ta bort yta och styra ut dem mot kanterna. Med pucken är han stabil, men beslutsfattandet kan förbättras. Han kommer få mycket istid och har chans att etablera sig som ett val i andra rundan.

Juho Piiparinen, B (Finland)

Piiparinen har spelat både Hlinka Gretzky Cup och JVM denna säsong. Han har främst spelat mot seniorer i den finska högstaligan. Han är en smart back som sällan gör misstag med pucken. Han spelar enkelt men kan också transportera pucken upp i banan och spela fysiskt. Han är inte spektakulär, men stabil och pålitlig i defensiven. Offensiven kunde varit bättre, men hans styrka ligger i rörlighet och defensivt spel. Han väntas vara Finlands förstaback.

Oliver Suvanto, C (Finland)

Suvanto har spelat större delen av säsongen mot seniorer i Tappara och visat ett stabilt tvåvägsspel. Nu får han en ledarroll mot jämnåriga igen. Han var mycket bra i Hlinka Gretzky Cup, vilket stärkte hans position som en topp tjugo-spelare. Han är stark utan puck och har visat flexibilitet i olika roller. I NHL projiceras han som en spelare i en andra eller tredje kedja, men i landslaget väntas han vara förstacenter och användas i alla situationer.

Adam Goljer, B (Slovakien)

Goljer är en intressant back med hög potential. Han är fortfarande rå i sitt spel, men har bra förutsättningar. Med sin storlek och sitt självförtroende kan han både anfalla och försvara effektivt mot äldre motstånd. Hans positionsspel, passningsspel och fysik är styrkor. Under press kan han bli stressad och fatta fel beslut, och skridskoåkningen behöver utvecklas. Att spela nära tjugo minuter per match mot seniorer som sjuttonåring är imponerande. Han har också varit stark mot jämnåriga.

Alexander Command, C (Sverige)

Trots sitt efternamn drar Command inte till sig mycket uppmärksamhet. Han är i stället en smart tvåvägscenter som gör sina lagkamrater bättre. Han är jämn i sitt spel och effektiv även utan puck. Han påminner om Milton Gästrin med sin förmåga att bidra offensivt, vinna tekningar, blockera skott och fatta genomtänkta beslut. Internationellt har han varit stabil. I NHL ses han som en tredjekedjespelare, men en som kan vara mycket användbar. I turneringen väntas han få mycket speltid och spela en nyckelroll.

Elton Hermansson, FW (Sverige)

Hermansson väntas vara Sveriges främsta offensiva hot. Han har dominerat denna säsong med ett målsnitt på ett mål per match i U18-landslaget. Offensivt finns mycket att gilla, särskilt i numerärt överläge. Spelet utan puck är däremot mer medelmåttigt. Han behöver visa mer intensitet i återerövringen av pucken. Det positiva är att han behärskar det svåraste i hockey – att göra mål. Sverige kommer vara beroende av hans målskytte.

Marcus Nordmark, FW (Sverige)

Scouter är oense om Nordmark. Han kombinerar hög teknisk nivå och spelförståelse för att skapa farliga målchanser. Han dominerar ofta mot jämnåriga och har varit stark internationellt. Samtidigt finns oro kring hans defensiva spel. Om han inte producerar offensivt kan det bli svårt att nå NHL. Han är en spelare med stor utvecklingspotential, men också osäkerhet. Den här turneringen lär inte avgöra allt, men han förväntas skapa många chanser.

Mikey Berchild, FW (USA)

Berchild var en av de mest produktiva spelarna i USA:s utvecklingsprogram. Han är skicklig, jobbar hårt längs sargen och vinner många närkamper trots sin storlek. På denna nivå är storleken inget stort problem. Om han kan bygga mer fysik kan han överträffa de begränsningarna. Jämnheten och beslutsfattandet varierar, men om han är het under turneringen kan USA nå långt.

Wyatt Cullen, C (USA)

Cullen har utvecklats starkt och kan bli den första spelaren från USA:s utvecklingsprogram att draftas. Skador försenade hans säsongsstart, men därefter har han producerat poäng i hög takt. Han är en snabb tvåvägscenter som presterar som bäst i stora turneringar. Han är troligen inte en förstacenter i framtiden, men kan bli en stabil spelare i en andra- eller tredjeroll. En stark turnering kan säkra honom som ett val i första rundan.

Brooks Rogowski, C (USA)

Rogowski började långt ner i laguppställningen, vilket var väntat. Trots det riktas stort intresse mot honom. Med sin storlek är han svår att hantera, och han jobbar hårt över hela banan. Han är smart, vinner närkamper och har ett bra skott. Han kommer inte bli en ledande offensiv spelare i NHL, men kan bli en nyttig rollspelare som är svår att möta.

Victor Plante, FW (USA)

Plante var en av de mest intressanta spelarna under första halvan av säsongen och väntas få en stor roll i turneringen. Han är något liten, men har mycket hög speluppfattning. Hans bröder, Max och Zam, var två av de bästa framspelarna i collegehockeyn, och Victor ansluter dit nästa säsong. Han är aktiv i offensiv zon och sätter konstant press på motståndarna. Med en stark turnering kan han åter ta plats i diskussionen om att väljas i första rundan.

