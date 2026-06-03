Max Krogdahl vann SM-guld med Skellefteå – och ett historiskt VM-brons med Norge. Nu tilldelas backen ”Gullpucken” som går till Norges främsta ishockeyspelare säsongen 25/26.

Max Krogdahl har haft en makalös säsong.

Foto: Bildbyrån.

”Gullpucken” tilldelas varje år till Norges främsta ishockeyspelare. Där Max Krogdahl är 2026 års vinnare efter en succéartad säsong. Backen var oönskad i både Oskarshamn och Djurgården innan han något oväntat skrev på för Skellefteå. Där blev norrmannen en kugge i laget som dominerade svensk hockey under våren.

När västerbottningarna vann SM-guld stod han som ett stadigt ankare och fick en stor roll.

Efter guldet åkte 27-åringen iväg till landslaget för att spela VM. Det slutade som en saga där Norge gjorde sitt bästa VM i historien och tog ett brons. Nu belönas också backen med det prestigefyllda priset. Under onsdagen gick det norska ishockeyförbundet ut med årets vinnare.

Det blev alltså Max Krogdahl på herrsidan och Ena Nystrøm, till vardags i Brynäs, på damsidan.

”För Norge var han en ledstjärna när en historisk bronsmedalj vanns på hemmaplan. Alltid tuff, orädd och kompromisslös, men också effektiv och konstruktiv i spelet med pucken. Krogdahls förmåga att höja sitt spel desto mer som står på spel har imponerat,” skriver förbundet på sin hemsida.

Bland tidigare vinnare finns profiler som Mats Zuccarello, Patrick Thoresen, Mathis Olimb och Espen Knutsen.

Alla vinnare hittar ni här.

Source: Max Krogdahl @ Elite Prospects