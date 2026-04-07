Tolv (!) svensktalanger i Norges trupp till U18-VM

Fyra raka U18-VM för första gången någonsin. Då väljer Norge att ta ut en trupp med tolv spelare från svenska klubbar.

Niklas Aaram-Olsen och Casper Kjølmoen kommer båda spela U18-VM för Norge. Foto: Bildbyrån (montage).

Medan steg efter steg tagits i norsk ishockey under de senaste åren har antalet talanger i svenska klubbar ökat. Nu, efter att Niklas Aaram-Olsen (Örebro), Mikkel Eriksen (Färjestad), med fler, säkrat spel i U18-VM för fjärde året i rad, har truppen till 2026 tagits ut.

Denna gång är det totalt tolv (!) spelare med nuvarande Sverige-koppling som blivit uttagna.

På målvaktssidan handlar det om Maximilliam Vatn Aas (Färjestad) och Felix Timraz-Westin (Växjö), medan Örebro Leksand och Färjestad alla finns representerade på backsidan. Detta genom William Backlund, Birk Martinsen och Philip Tollefsen. Även Björklöven, Rögle, Luleå och Mora skickar iväg spelare till det norska U18-landslaget. Se hela truppen nedan.

Norge flyttades ner till WJC-18 D1A vid mästerskapet 2011, men tog sig upp till högsta nivån 2022. Därefter har man kvalat sig kvar tre år i rad.

Norges trupp till U18-VM

Målvakter:

Maximilliam Vatn Aas (Färjestad)

Olivers Freimanis

Felix Timraz-Westin (Växjö)

Backar:

William Backlund (Örebro)

Sondre Berg

Nikolai Dimitriev Jensen

Jesper Juntti

Chris Wikdahl Lysholm

Birk Martinsen (Leksand)

Marcus Sæther

Philip Tollefsen (Färjestad)

Forwards:

Niklas Aaram-Olsen (Örebro)

Adrian Escoto Andresen

Mathias Sivertsen Andresen (Björklöven)

Isak Eliah Bjorland (Rögle)

Jonas Frostestad Gulbrandsen

Benjamin Ask Haglund (Örebro)

Rio Rafael Johansen

Andrej Normann Kalinka

Casper Kjølmoen (Luleå)

Felix Alexander Kvernstad

Berge Nergård

Simon Caspersen Snilsberg (Färjestad)

Tobias Aase Stensland (Mora)

Norges VM-matcher:

22 april: Norge – Finland.

23 april: Slovakien – Norge.

25 april: Norge – Kanada.

26 april: Lettland – Norge.