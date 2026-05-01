Sverige till VM-final – efter jätterysare

Semifinalen i U18-VM mellan Småkronorna och Tjeckien blev en riktig rysare. Sverige hämtade upp ett 1-3-underläge till 3-3 och fullbordade vändningen i förlängning.

Småkronorna är i VM-final – igen.

När lagen möttes i gruppspelet vann Tjeckien med 2-1. Ikväll tog de kommandot när Petr Tomek satte 1-0 på en retur efter 7:57. Men den tjeckiska glädjen blev kortvarig.

Fyra minuter senare klev den svenske poängkungen Elton Hermansson fram och direktsköt in kvitteringen efter en tekningsvinst från Alexander Command.

– Det är en bra tekning av Alex. Jag skjuter bara och försöker bara träffa mål, men den går in, säger Hermansson till SVT.

Därefter var det mycket Tjeckien. Matej Tomanek gjorde 2-1 innan den första perioden var slut och i den andra perioden spelade 1-0-skytten Petr Tomek fram Jakub Vanecek till 3-1.

– Han är så svårläst där, Tomek. Där tror man han ska skjuta och så blir det en sidledspassning istället, konstaterade Chris Härenstam i SVT:s sändning.

Sverige hämtade upp underläge

Småkronorna fick dock in en viktig reducering via Alexander Command, som pricksköt in pucken efter att ha kommit direkt från avbytarbåset. Målet videogranskades för en misstänkt offside sedan Tjeckien försökt med en coach’s challenge, men målet blev godkänt.

– Det var 50/50. Jag hade ett i förra matchen som blev bortdömt, så det var kul att det här godkändes, sade Command.

I den tredje perioden var det mycket Sverige, och man fick också in en välförtjänt kvittering efter ett läckert solomål av Wiggo Sörensson. Sverige hade sen också en sen powerplaymöjlighet där de hade flera chanser att avgöra men Tjeckien stod emot och matchen gick till förlängning.

Där var det Sverige som var starkast. Elton Hermansson stod för en fin individuell prestation och blev sånär hjälte – men på returen snappade Bosse Meijer upp pucken och satte avgörandet. Något som förstås utlöste en vild glädje i det svenska laget.

Småkronorna har i och med det gått till fyra av de fem senaste finalerna i U18-VM. De har chansen att vinna sitt tredje guld i historien, efter att tidigare ha fått fira guld 2019 och 2022. I finalen, som spelas imorgon kväll klockan 19:00, väntar värdnationen Slovakien som slog skrällgänget Lettland med 1-0 i semifinal. Slovakien har inte tagit medalj sedan de vann sitt hittills enda guld för 23 år sedan.

Sverige var i final så sent som ifjol men föll då stort mot Kanada.