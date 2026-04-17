Sågar förbundets beslut: ”Ett skämt”

Att det inte blir något U18-VM för Viggo Björck har varit en stor snackis de senaste dagarna. Nu sågar SVT:s Jonas Andersson beslutet.

— Om inte förbundet ändrar sig, om de inte viker sig från det här – då är det ett skämt, säger experten i programmet Hockeykväll.

Viggo Björck och Jonas Andersson.

Det var tidigare i veckan som det kom fram att Viggo Björck inte kommer att spela U18-VM. I och med att han valde att spela klart USM-slutspelet blev han indisponibel till att vara med i mästerskapet. Det tack vare nya regler som säger att om en spelare väljer USM före är man tillgänglig för att spela U18-VM.

Något som har blivit en stor snackis i Sverige, men även internationellt. Där Björck har fått många hejarop för sin vilja att spela för Djurgården, samtidigt som förbundet och landslaget har fått en hel del kritik.

— En spelare ska aldrig behöva hamna i den här situationen över huvud taget, kan man tycka. Det är klart som bara den att man vill spela ett junior-SM-slutspel, en final, men samtidigt spela för Sverige och vinna en guldmedalj, säger SVT:s Håkan Loob i Hockeykväll.

Dundrar mot att Viggo Björck inte spelar U18-VM

Just schemaläggningen har varit den stora snackisen i den här soppan. Bakgrunden till det hela är att förbundet i år valde att göra fem matcher långa serier i U20-slutspelet, samtidigt som det då blev en schemakrock med U18-VM. Ett faktum som har blivit vida kritiserat i svensk hockey.

— Det är inte som att han ska åka på en krökarsemester till fjällen eller något sådant, utan han vill spela färdigt serien som hockeyförbundet har lagt schemat till, säger Jonas Andersson.

Nu ber experten också förbundet att göra ett undantag. För det kan faktiskt vara så att Viggo Björck redan under morgondagen har spelat klart säsongen med Djurgårdens U20. Efter två raka segrar i Göteborg har de nu chansen att avgöra finalen på Stora Mossen under morgondagen

— Hur kan du tillåta dig själv att sätta såna regler att en av de bästa spelarna, största talangerna, inte får spela U18-VM? Det är osannolikt. Hur kan du hamna i en sån situation att du inte kan göra undantag? Undantag gör du hela tiden, säger Andersson.

