Wiggo Sörensson lånades in i Växjö till USM-slutspelet – och gick därifrån med en guldmedalj och som MVP. Nu jobbar Max Isaksson och Olle Karlsson på att få in talangen permanent…

— Vi båda har känt Wiggo sen vi var små och tycker det är skitkul att spela med honom, men framför allt att ha honom i laget, säger Isaksson i ”Framtidens stjärnor”.

Wiggo Sörensson dominerade för Växjö i U18-SM-slutspelet.

Foto: Bildbyrån.

Småkronorna går under onsdagen in i U18-VM med en match mot Tyskland. I laget finns det flera spelare från Småland, som har en erkänt stark 08-kull. Inte minst Boro-Vetlanda har med två profiler i form av Olle Karlsson och Wiggo Sörensson. Den sistnämnda spelar också kvar i klubben.

Trots att han i flera år har uppvaktats av större klubbar har han valt att stanna i moderklubben. Där var han den här säsongen med och spelade upp laget i Hockeyettan. Det är 30 år sedan de senast spelade i serien och poängbäst i laget, ja det var 17-årige Sörensson.

— Ja, det tog tid… Otroligt kul. Min pappa spelade också i Boro, hela sitt liv egentligen. Han försökte vara med och ta upp dem till ”ettan”, att Wiggo får vara med och göra det som 17-åring redan är mäktigt. Det har bara varit kul att få följa dem, säger Olle Karlsson.

Efter att Wiggo Sörensson spelade upp Boro-Vetlanda i Hockeyettan anslöt han till Växjös U18-lag. Där var han med och säkrade ett historiskt guld för klubben. Det i ett slutspel där han även blev utsedd till MVP efter nio poäng på sex matcher.

Hur mycket ligger ni på honom att komma till Växjö på heltid…?

— Det är klart att vi hade velat att han kom till Växjö permanent. Men sen är det ju hans beslut, vad han känner är bäst för honom och hans utveckling. Vi båda har känt Wiggo sen vi var små och tycker det är skitkul att spela med honom, men framför allt att ha honom i laget. Det är bara svinkul när vi väl får ha det, svarar Max Isaksson med ett leende.

”Han är en unik spelare”

Nu ska trion, som alltså känt varandra sen barnsben, jaga ett U18-VM-guld med Sverige. Alla tre kommer att ta stora roller i laget och inte minst Wiggo Sörensson kommer att bli intressant att följa. Talangen har under säsongen växt fram till en viktig pjäs i Småkronorna.

Olle Karlsson som har följt honom sedan barnsben är inte förvånad över hans utveckling.

— Han har alltid varit skicklig och det har märkts i tidig ålder.

Vad är det som gör honom så effektiv på isen?

— Han är en unik spelare som är otroligt skicklig och kan kliva fram när det verkligen behövs. I avgörande situationer när man har mycket press på sig. Han är även en grym tvåvägsspelare som tar det defensiva jobbet. Ja, det är en skicklig spelare som tycker det är kul att vara därute på isen.

