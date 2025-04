Valde bort Norge: ”Varit Frölunda hela vägen”

2023 valde Axel Brøngel-Larsson att både byta klubb och landslag.

Nu berättar Småkronornas VM-back om valen – och kopplingen till Frölunda.

– Jag har en bild på när jag var fyra år med Frölunda-tröja på, säger 17-åringen till hockeysverige.se.

Axel Brøngel-Larsson inför resan till USA och U18-VM. Foto: Simon Eld.

ARLANDA (HOCKEYSVERIGE.SE)



När Småkronorna inledde U18-VM i Frisco, Texas, under onsdagen var Axel Brøngel-Larsson en av backarna i uppställningen, men så har det inte alltid sett ut att bli.



Talangen född 2007 är nämligen den enda i truppen som inte har en svensk moderklubb och den enda som har spelat för ett annat landslag.



– Jag spelade med Norges U16-landslag, men sen fick jag svenskt medborgarskap när jag flyttade hit till Sverige och Göteborg, till gymnasiet, börjar Brøngel-Larsson berätta när hockeysverige.se mötte upp laget inför resan till USA (se exklusiv inblick bakom kulisserna här).

– I november (2023) så fick jag prata med Thomas Paananen (förbundskaptenen) som sa att han gillade det han såg och attt han ville ha med mig till det svenska landslaget. Sen provade jag det en samling där, och det var kul.



Så det var Thomas som värvade dig?

– Ja, det var det, skrattar den fortfarande 17-årige Frölunda-backen.



Trots att resan började i Norge med Vålerenga menar dock Brøngel-Larsson att det inte var mycket att tveka på.



– Jag har följt med på Tre Kronor sen jag var liten. Farsan är svensk så jag har följt med på det mycket med honom. Det var ett lätt val, tycker jag, säger han.

Hjärta i Göteborg: ”Varit Frölunda hela vägen”

Under hela uppväxten har Axel Brøngel-Larsson bott i Oslo och spelat för Vålerenga, men hjärtat finns ändå i Göteborg och Frölunda.



– Farsan bodde några år i Torslanda så jag har varit mycket där och kollat hockey också. Framförallt Frölunda har jag kollat mycket på. Han höll på dem länge.

– Sen fick jag frågan om jag ville provträna med Frölunda och sedan dess har jag spelat där, fortsätter talangen om flytten till hockeygymnasiet.



Så du har varit på några matcher i Scandinavium?

– Ja, exakt. Jag har en bild på när jag var fyra år med Frölunda-tröja på. Det har varit Frölunda hela vägen.



Tvåvägsbackens första säsong i klubben slutade med 34 poäng på 36 grundseriematcher i J18 och lovorden duggade tätt, framförallt kring den assisterande kaptenens ledaregenskaper.



– Han har haft en väldigt imponerande säsong, framförallt som ledare. Med sitt spel driver han backsidan på ett häftigt sätt. Han har valt sida nu, från norsk till svensk, och kommit in i landslaget. Han gör det jättebra, sade akademichefen Kristoffer Martin till hockeysverige.se i mars 2024.



Sedan dess har Brøngel-Larsson slagit sig in i den starka 07-kullens landslag, samt gjort sina första minuter i SHL, hemma mot Färjestad 6 mars.



– Det har varit kul såklart. Det är en bonus att få vara med i det svenska landslaget. Jag är jättenöjd med Frölunda. De har gjort det jättebra, jag har haft en bra utveckling och det har varit kul, säger han själv.



Matchen slutade 5–4 efter straffar och Axel Brøngel-Larsson fick jubla över sina första seger i Scandinavium på isen.



– Det var riktigt kul. Mamma och pappa kom direkt när jag fick reda på att jag skulle få spela. Det var riktigt coolt, säger han om inhoppet som gav 4.35 minuters spel.



Kommer du ihåg något från första bytet?

– Ja, jag kommer ihåg att jag fick en puck i sarghörnet och blev tacklad. Hjälmen lossnade och grejer så det blev ett kort byte, men det var kul att få testa.

Axel Brøngel-Larsson inför SHL-mötet med Rögle 4 mars (inga minuter spelade). Foto: Bildbyrån/Michael Erichsen.

Uttagen – trots skadan: ”En dröm sedan jag var liten”

Resan mot U18-VM har dock inte varit lika spikrak som det kan låta. Mellan november och februari var nämligen backen borta med en skada.



– Ja, tre månader var jag borta. Det var en knäskada jag hade, börjar 17-åringen som delvis var orolig för att han tappat sin plats:

– Ja, jag hade en liten oro, men målet var såklart att komma tillbaka och ta en plats i det här laget igen till VM. Det var kul att komma med igen.



Hur stort är det för dig att spela VM?

– Det är riktigt coolt. Det har varit en dröm sedan jag var liten, att spela för Sverige. Det är riktigt coolt.



Löftet spelade endast en J20-match under fjolåret och menar att han inför 2024/25 inte hade kunnat drömma om de chanser han nu fått.



– Nej, det trodde jag inte. Det var kul att få testa på landslaget förra året och målet var såklart att få en plats i U18-landslaget i Sverige också, men SHL hade jag ingen tanke på. Jag fick några träningar där och sen blev det lite mer på riktigt. Det var kul att få chansen.



Beskedet om VM-uttagningen såg Brøngel-Larsson först på sociala medier.



– Jag såg det på Instagram. Min klasskompis såg det först och sen fick jag mejl, berättar han och fortsätter om känslorna:

– Man blir så glad så att man tappar det lite. Jag var i skolan och fick försöka hålla masken, men det var riktigt kul. Det var mäktigt.



Vad säger mamma där hemma, som är norsk?

– Hon fattar ju att man har större chans att vinna med Sverige än med Norge, så hon säger bara att jag ska välja själv. Hon tycker det är riktigt kul att jag spelar med Sverige också.

Kan möta tidigare lagkamraterna: ”Hade varit kul”

Bland de spelare som Axel Brøngel-Larsson spelade med i det norska U16-landslaget finns nu hela 17 (!) stycken även med i vårt grannlands trupp till U18-VM i Texas.



– Jag får gå och hälsa på dem. Det blir kul att träffa dem igen, säger Frölunda-backen.



Norge spelar däremot i den andra gruppen och skulle behöva sluta före Lettland, Slovakien, Finland eller Kanada för att få en chans att möta Sverige i en kvartsfinal.



– Ja, det får jag hoppas på (att det går bra för dem). Det har varit kul att spela mot dem i kvart final, säger han.



Vad hoppas du att du ska bidra med på vägen dit?

– Det är det defensiva framförallt. Lite offensiv kan jag bidra med också, men framförallt defensiv. Jag är en tuff back som gillar att spela hårt, bra första pass, avslutar Brøngel-Larsson.