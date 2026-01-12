Premiärsegern i U18-VM följdes av en dominant insats för Andreas Karlsson och Sverige. Schweiz kördes över med hela 48–16 i skott.

– Det finns en känsla kring den här gruppen att allt är möjligt, säger SVT:s Maria Rooth i sändningen av 3–0-matchen.

Elsa Blårand, född 2010, klev fram i dominanta segern mot Schweiz i U18-VM. Foto: SVT (skärmdump/montage).

Med U20-killarnas guld färskt i minnet klev damernas U18-landslag ut och säkrade sin andra raka seger i sitt egna JVM. Schweiz kördes i långa stunder över totalt i gruppspelsmatchen och siffrorna landade på hela 48–16 i skott – och 3–0 på resultat-tavlan.

– Jag tycker det är ett lag som sprudlar på många sätt. De har många matchvinnare i laget, målvakter, som kanske inte blivit så testade, men det är en trygghet. Defensiven skapar också offensiven. Det är ett lag som gör som de blir tillsagda och det har fungera mer än väl hittills, säger SVT:s Maria Rooth i sändningen.

Precis som i 4–1-matchen mot Ungern var det Inez Nygren och Ebba Hesselvall, i förstakedjan, som låg bakom det svenska 1–0-målet i matchen.

Inledde starkt: ”Inte så nervösa”

Tilia Lindgren hade fått ett jätteläge strax innan, men Norina Schrupkowski fick då plockhandsken på pucken trots en lång förflyttning. Till slut, i fjärde minuten, fick Nygren jubla som målskytt, assisterad av Hesselvall.

Därifrån fortsatte de svenska talangerna att nöta ner sitt motstånd. Och när bytena blev långa klev Ebba Westerlind in på egen hand och vände upp 2–0 i bortre. Det målet kom strax innan paus, och lade grunden för en fortsatt dominant insats i andra.

– Sverige har ett rejält grepp om matchen nu, säger SVT:s kommentator Chris Härenstam i sändningen.

– Nu har vi spelat en match, så nu är väl alla mer avslappnade och inte så nervösa. Jag tycker att vi hittar varandra på ett bra sätt i alla kedjor, sade Inez Nygren till SVT i pausintervjun

Fick utdelning i powerplay: ”Mål som mål”

I den andra perioden gick sedan de svenska talangerna från 22 skott till hela 39. Endast vid ett tillfälle blev det dock utdelning, då genom Ebba Hesselvall.

Glädjande var dock att det kom i powerplay. En spelform som lyftes som lite av ett frågetecken i SVT inför nedsläpp.

– Ja, jäkligt skönt. När vi flyttar den snabbt från sida till sida, och det är spelare framför mål som skymmer… det behöver inte alltid vara det snyggaste. Mål som mål, säger Elsa Blårand, född 2010, som klev fram från backplats och sköt skottet som träffade Hesselvall.

Höll ifrån i defensiven: ”Exemplariskt”

I den tredje perioden började Schweiz jämna ut skillnaderna i spelet, men inga riktigt farliga lägen uppstod.

– Rent defensivt så är det exemplariskt av Sverige här, säger SVT:s Chris Härenstam.

– Utan puck hittills i den här turneringen har man varit riktigt, riktigt bra, tillägger Maria Rooth.

Tiden tickade på och till slut landade siffrorna på de där 3–0-siffrorna, trots hot om betydligt större seger.