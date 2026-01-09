Inför damernas U18-VM: Här är spelarna att hålla kolla på

I morgon startar U18-VM dam i Sydney och Cape Breton i Nova Scotia, Kanada. Inför turneringen har Tyler Kuehl gått igenom alla åtta deltagande nationer och plockat ut de mest intressanta spelarna att hålla koll på.

Moa Stridh och Ebba Hesselvall tillhör toppspelarna i det svenska laget som ska slåss om medaljer på U18-VM i Kanada. Foto: Bildbyrån

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Några av de mest lovande framtidsnamnen inom damhockeyn är redo att representera sina länder på den internationella scenen när 2026 års IIHF U18-VM för damer nu ska dra igång i Cape Breton.

Årets turnering är bara den tredje som spelas i Kanada, och den första sedan USA besegrade värdnationen och tog guld i St. Catharines 2016. Kanada siktar på sitt andra raka guld och sitt tredje på de fyra senaste åren, medan USA hoppas kunna ta revansch efter förlusten i guldfinalen i Finland i januari i fjol.

Turneringen ger fansen en chans att få se nästa generation spelare som är på väg mot collegehockeyn eller proffsspel i Europa – och som kan bana väg mot PWHL.

Här är en genomgång av samtliga lag i turneringen:

Grupp A

Kanada

Det här är ett betydligt annorlunda kanadensiskt lag jämfört med tidigare. Borta är U18-legendaren Chloe Primerano, liksom Sara Manness och Stryker Zablocki, där den sistnämnda vann poängligan i turneringen förra säsongen med sina tolv poäng. Tillbaka för mer är Caileigh Tiller, lagets främsta poängplockare från i fjol med tio poäng, inklusive det avgörande målet i guldfinalen. Connecticut-committen har fått en stark start i OWHL med Burlington Barracudas och har noterats för 35 poäng på 18 matcher. Hennes tvillingsyster Chelsea ansluter till en ombyggd backlinje som leds av återvändarna Anais Leprohon och Kate Viel.

Vicky Sunoharas lag har en trio från dominanta Etobicoke Dolphins. Maddie McCullough, Sofia Ismael och 16-åriga Megan Mossey ligger etta, tvåa och trea i OWHL:s poängliga och hoppas kunna använda sin kemi för att hjälpa Kanada hela vägen till guld. På målvaktssidan har Kanada framtida NCAA-keepern Rowan Houweling (Ohio State), samt de talangfulla Lea-Rose Charrois och Maija St-Pierre.

Detta är bara tredje gången som Kanada, åttafaldiga guldmedaljörer i turneringen, står som värdnation för U18-VM. De två tidigare gångerna, 2008 och 2016, slutade man med silver.

Ungern

Ungern är tillbaka i högsta divisionen för första gången sedan 2014 efter att ha gått rent (5–0–0) i D1A U18 i fjol. Trots en del förändringar i truppen tar Magyar med sig ett par unga offensiva hot till Cape Breton. 16-åriga Reka Hiezl slutade tvåa i lagets interna poängliga i fjol i Budapest och dominerar just nu i Shattuck–St. Mary’s U19 AAA-lag. Quinnipiac-committen har gjort 61 poäng på 29 matcher den här säsongen. Lindenwood-signerade Krisztina Weiler, som spelar för OHA Mavericks i OWHL, har också haft en stark säsong och hoppas kunna bidra med ytterligare offensiv kraft.

Ungerns bästa placering i högsta divisionen är en sjätteplats från 2018.

Sverige

Sverige har nått semifinal i tre av de fyra senaste U18-turneringarna, inklusive sagoresan till finalen 2023. Tjejkronorna hoppas kunna ta medalj den här gången efter ännu en fjärdeplats i januari i fjol. Bland återvändarna från förra året är Ebba Hesselvall ett namn att hålla ögonen på. Under sin tid i Brynäs IF i SDHL har hon gjort tre mål den här säsongen och spelade bra för Sverige under 4 Nations-turneringen i Tranås förra månaden. Frölunda HC-forwarden Moa Stridh har också potential att imponera.

På backsidan förväntas HV71:s Malva Lindgren leda en backbesättning som ställs mot flera offensivt starka lag. I målet har Sverige ett par alternativ. Meja Engelin var tredjemålvakt i fjol, men MoDo Hockey 2-keepern Thea Holmberg imponerade under internationellt spel förra månaden.

Sverige har spelat två guldfinaler i turneringens historia, senast 2018 i Ryssland.

Anders Karlsson coachar det svenska U18-landslaget i VM för damer.

Foto: Aron Broman / BILDBYRÅN

Schweiz

Schweiz kommer till årets U18-VM bara ett år efter landets bästa resultat någonsin, en femteplats efter uttåg mot Sverige i kvartsfinal. Även om man återigen hamnat i en tuff grupp hoppas Schweiz kunna ta någon seger i Kanada. En spelare som kan ställa till med problem är Norina Müller. HC Fribourg-Gottéron-stjärnan gör sitt tredje U18-VM och har haft en stark säsong i SWHL A, den högsta ligan i Schweiz. På 24 matcher har 17-åringen gjort 28 poäng, vilket räcker till tionde plats i ligans poängliga.

På backsidan återfinns Miriana Bottoni och Laure Mériguet. I målet har laget flera alternativ i Fribourg-Gottérons Anne-Eugénie Gendre samt Lia Rubin från SC Langenthal Damen.

Schweiz siktar på att för första gången ta sig till semifinal i U18-VM.

Grupp B

Tjeckien

Tjeckien tog medalj två år i rad för första gången i programmets historia i fjol, då man vann brons 2025 efter silver året innan. Även om spelare som Linda Vocetkova och Magdaléna Felcmanová har åldrat ut finns en stark stomme kvar. Julie Jebousková, som blev tvåa i lagets interna poängliga i Finland med sex poäng, har varit sevärd i Shattuck’s den här säsongen och är på väg till University of Maine. Hon, tillsammans med Pittsburgh Penguins Elite 19U-produkten och Northeastern-committen Adéla Pánková, förväntas bära det offensiva ansvaret.

I målet är Anna Horakova den enda återvändaren från i fjol, men kan mycket väl bli förstaval tack vare sina insatser i EWHL, den högsta ligan i Österrike.

Finland

Finland fick ett tungt slut på turneringen i fjol. Trots hemmaplan åkte Suomi ut redan i kvartsfinal – för första gången sedan 2018 – efter att bara ha gjort fem mål på fyra matcher. Med tanke på hur det sett ut i det senaste internationella spelet, med förluster mot Tyskland och Tjeckien, ser målproduktionen ut att kunna bli ett problem igen. Emmi Loponen och Aino Lehikoinen kommer att få ett stort ansvar offensivt. Loponen har gjort 25 poäng på 25 matcher med Kärpät i Auroraliga, medan Lehikoinen står på 14 poäng på 17 matcher med HIFK.

Extra blickar riktas mot 15-åriga backen Fanny Kyrkkö, som har verktygen för att bli en framtida landslagsstjärna. Finland har två målvakter med erfarenhet från högsta nivå. Pihla Ikonen har sett mycket stabil ut bakom Anni Keisala i HPK, medan Eerika Kujala fått speltid med Ilves den här säsongen.

Finland jagar sitt första brons sedan 2022 i Wisconsin.

Slovakien

Det här är Nela Lopušanovás sista chans. Wisconsin-committen gör sitt fjärde U18-VM och har utsetts till turneringens MVP två gånger. I fjol slutade hon tvåa i poängligan med 11 poäng, endast slagen av Zablocki. Hon är sju poäng och sex mål bakom Kendall Coyne Schofield i statistiken över flest poäng och mål i turneringens historia.

Trots individuella framgångar hoppas Lopušanová på större lagframgång den här gången. I fjol tvingades Slovakien slå Japan för att undvika nedflyttning, trots att hon utsågs till MVP. Nationen har aldrig tagit sig längre än kvartsfinal i U18-VM. Truppen har genomgått stora förändringar, där Lucia Lipcakova är en av få namnkunniga återvändare.

Slovakien har aldrig tagit medalj i U18-VM, med sjätteplatser 2022 och 2024 som bästa resultat.

Nela Lopusanova är en av världens största talanger.

Foto: Aron Broman / BILDBYRÅN

USA

USA har stor kontinuitet i truppen, med tio spelare tillbaka från fjolårets silverlag. Däremot har en stor del av offensiven, inklusive Minnesota-stjärnan Bella Fanale, åldrat ut. Haley Box, som stod för sex poäng 2025, är lagets främsta återvändande poängplockare. Wisconsin-committen är ytterligare en spelare från det starka Etobicoke-laget och ligger sexa i OWHL:s poängliga med 41 poäng hittills. Penn State-committen Kylie Amelkovich och blivande Princeton-stjärnan Christina Scalese väntas också bidra offensivt.

Defensivt ser det mycket stabilt ut för USA. Chyna Taylor och lagkaptenen Maggie Averill leder backlinjen framför den återvändande målvakten Morgan Stickney. Den framtida Nittany Lion-keepern spelade samtliga sex matcher i fjol och togs ut i turneringens Media All-Star Team efter att ha lett turneringen i både insläppta mål per match (0,67) och räddningsprocent (.957).

USA har spelat i guldfinalen i 16 av de 17 första upplagorna av U18-VM och har rekordet i antal guldmedaljer med nio.

Fakta: U18-VM dam

Var spelas U18-VM dam 2026?

Turneringen genomförs i Sydney och Cape Breton, Nova Scotia i Kanada mellan 10 och 18 januari.

Grupper i U18-VM dam 2026

Grupp A:

Kanada

Sverige

Ungern

Schweiz

Grupp B:

USA

Tjeckien

Finland

Slovakien

Spelschema för Sverige i U18-VM dam 2026

Svenska tider anges

10 januari, 22:00 – Sverige – Ungern (Membertou, Emera Arena)

12 januari, 16:00 – Sverige – Schweiz (Membertou, Emera Arena)

13 januari, 22:00 – Kanada – Sverige (Membertou, Emera Arena)

Spelschema för slutspel kommer senare

Hur ser jag U18-VM dam på TV?

Alla Sveriges matcher sänds i SVT Play. Se spelschema ovan.

Sveriges trupp till U18-VM dam 2026

Målvakter

Elsa Åkermark, Brynäs

Thea Holmberg, MoDo

Meja Engelin, Frölunda

Backar

Elsa Blårand, Linköping

Selma Karlsson, Brynäs

Malva Lindgren, HV71

Emma Johnson, Linköping

Ebba Westerlind, Frölunda

Svea Nordqvist, Brynäs

Nova Stålnacke, Skellefteå

Forwards

Moa Stridh, Frölunda

Miranda Lindström, Uppsala

Tilde Grillfors, Brynäs

Edith Larsson Örnkloo, Luleå

Tilia Lindgren, Björklöven

Matilda Österman, Brynäs

Ida Melin, Brynäs

Inez Nygren, Luleå

Greta Johansson, MoDo

Maja Stäring, Frölunda

Ebba Hesselvall, Brynäs

Nellie Norén, Färjestad

Maja Åkerlund, MoDo

Hur har det gått för Sverige i U18-VM dam?

Sverige har varit ett av de mest konsekventa lagen i turneringens historia. Svenska U18-landslaget har deltagit i samtliga U18-VM i högsta divisionen sedan premiären 2008, något som bara ett fåtal nationer har klarat av.

🏅 Medaljer

Sverige har totalt sju medaljer i U18-VM:

Silver (2): 2018, 2023

2018, 2023 Brons (5): 2009, 2010, 2012, 2013, 2016

Den hittills bästa prestationen kom 2023, då Sverige tog silver på hemmaplan i Östersund, efter finalförlust mot Kanada.