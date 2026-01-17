Svenska gulddrömmen i kras: ”Ett nummer för stort”

Jane Daley blev historisk i USA:s semifinalkross av Sverige.

Efter storförlusten med 1–9 krossades den svenska gulddrömmen.

På söndagen spelas Sveriges bronsmatch.

Sverige får spela bronsmatch imorgon kväll. Foto: Skärmdump från SVT.

Drömmen om guld i U18-VM tog slut för Sverige i semifinalen. Det var kanske enligt förväntningarna att USA skulle bli något för starkt.

Men det blev en mardrömseftermiddag för Sverige i Kanada. I den första perioden böljade matchen något, men amerikanskorna gick upp till 2–0. Målen av Maggie Averill och Emily Pohl gjorde att Sverige fick en uppförsbacke som heter duga mot ett ruggigt starkt USA.

Precis som det har sett ut tidigare under turneringen, så öste tyvärr USA på och gjorde mål efter mål mot Sverige.

För i den andra perioden drog svenskorna på sig flera utvisningar och då krossade USA Blågult fullständigt.

”Det starkaste amerikanska laget”

Averill och Pohl gjorde varsitt mål till, efter listigt anfallsspel och med tiden tappade svenskorna orken. Det rann helt enkelt på.

När perioden var slut stod det 7–0 till USA.

– Det är nog det starkaste amerikanska laget vi sett på många år, säger Chris Härenstam i SVT.

Bland annat slogs alla tiders målrekord i den andra perioden. För då stod Jane Daley för sitt tolfte mål i turneringen, vilket ingen spelare har gjort i ett JVM tidigare.

Svenskt målvaktsbyte

Inför den sista perioden valde Sverige att byta målvakt, in med 09:an Thea Holmberg från Karlskrona som nu spelar i MoDo. Meja Engelin fick därmed sitta av sista perioden och samla energi inför bronsmatchen.

Svenskorna skulle äntligen få lite positiv energi, efter ett läckert anfall. Ebba Westerlind stod för en läcker prestation där hon drog två spelare och lade in pucken på mål där Tilde Grillfors stod redo att bidra med sitt fjärde mål i turneringen.

Dessvärre för svenskornas del skulle en kort tids momentum brytas, då USA lyckades göra 8–1.

Med sex minuter kvar lyfte Lindsay Stepnowski in pucken bakom Holmberg med ett riktigt läckert avslut till 9–1.

– Det här var ett nummer för stort för Sverige, konstaterade Chris Härenstam i SVT.

Bronsmatch väntar imorgon klockan 20.30 på SVT. Vilka Sverige möter avgörs i den andra semifinalen mellan Kanada och Tjeckien i natt.