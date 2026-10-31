Gör succé – i Viggo Björck-rollen: "Fungerat bra"

Zack Bliss hyllas inför finalen av TV-pucken.

Foto: Elias Johansson och Bildbyrån.

HÄGGLUNDS ARENA (HOCKEYSVERIGE.SE)

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Redan i kvalet av TV-pucken stack svensk-kanadensaren Zack Bliss ut genom att stå för fem poäng på fem matcher, men i slutspelet har tränarstaben gett centerlöftet ett ännu större förtroende.

Nu är Skåne också i final med Bliss i turneringens kanske mest fruktade förstakedja. En position han inte hade innan kvarten.

– Ju mer jag kollar på Bliss desto mer gillar jag honom. Han har den där förmågan att dribbla samtidigt som han kör överstegen. Han dribblar inte för sakens skull, utan för att överraska och göra något annat. En smart spelare, hyllade SVT-experten Jonas Andersson i sändningen av 2–0-semifinalen mot Västmanland.

Zack Bliss stod för ett av målen i kvartsfinalsegern mot Västerbotten, men fick i semifinalen visa upp ytterligare ett verktyg i den där verktygslådan. Det genom att ta "Viggo Björck-rollen" som point i powerplay. En position som kräver hög spelskicklighet och oftast upptas av en offensivt duktig back.

– Det började i en träningsmatch mot Blekinge. Jag hörde att jag skulle vara point, sen har vi testat runt lite och jag tycker att det har fungerat bra. Jag menar det är alltid kul att spela med alla andra.

Hur känns det att också få så stort förtroende?

– Det är alltid kul att bara göra sitt och så kommer det att gå bra. Jag tycker att det har varit väldigt kul.

– Jag tycker det har gått bra, jag försöker alltid göra mitt bästa och göra de andra bättre, fortsätter han om sin turnering.

En nyckelspelare för Skåne: "Playmaker-deluxe"

Just den där kedjan med Liam Klarèn och Lucas Lenngård är också den som många kommer att blick mot när man ställs mot Göteborg eller Stockholm i en final

– Jag menar, Lucas och Liam är extremt duktiga hockeyspelare så det blir väldigt lätt att lira puck, och det är alltid kul.

I SVT pekade också experten Maria Rooth ut Bliss som en nyckelspelare intill Klarèn som får lite mer fria tyglar offensivt.

– Bliss är en playmaker-deluxe. Sen tar han även mycket defensivt jobb, hyllade experten.

Zack, hur skulle du själv beskriva dig som spelare?

– Jag försöker vara en tvåvägscenter, vara med i försvaret och anfall, och bidra med allting.

– Det måste vara Auston Matthews och Bosse Meijer, tillägger han om idolerna.

Hur känns det att höra sådana hyllningar från experterna?

– Det är alltid kul att få beröm och allt, men det är bara att gå ut och göra sitt så får vi se vad som händer.

"Ska försöka göra det bästa jag kan i Rögle"

Semifinalen mot skrällaget Västmanland blev en jämnare historia än väntat, men Bliss menar att man även måste klara av sådana matcher.

– Att vi spelar som ett lag. Vi peppar och pushar varandra, säger han om hur Skåne lyckades göra just det.

Hur mycket skulle det betyda att vinna en final?

– Allting. Alla förtjänar det, men det är bara ett lag som vinner.

Och efter TV-pucken, vad har du för mål med den tid som kommer?

– Jag har alltid försökt komma så långt som möjligt. Jag ska försöka göra det bästa jag kan i Rögle de nästkommande åren så det ska bli väldigt kul, avslutar löftet.