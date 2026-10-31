Sveriges OTROLIGA VM-genrep – släppte inte in ett enda mål

Ebba Svensson Träff höll tätt igen för Erika Holsts damkronor.

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2–0.

1–0.

2–0.

Damkronorna fullbordade en perfekt helg i Lidl Hockey Games. Inför drygt 3 000 åskådare i Scaniarinken besegrades Finland med 2–0 efter storspel av Ebba Svensson Träff och mål från Sara Hjalmarsson och Mira Hallin.

Sverige fick en drömstart i klassikermötet mot Finland. Efter knappt nio minuters spel i den första perioden spräckte Sara Hjalmarsson nollan när hon satte 1–0, framspelad av målvakten Ebba Svensson Träff.

I den andra perioden tryckte Finland på hårt för en kvittering och skapade starkt tryck mot det svenska målet, men Sverige och Svensson Träff stod emot. Istället var det Damkronorna som utökade sin ledning. Med tre minuter kvar av mittperioden klev Mira Hallin fram och skickade in 2–0 efter förarbete från Hanna Thuvik och Lova Blom.

Finland vann skottstatistiken med 29–18, men Ebba Svensson Träff stod för en fenomenal insats mellan stolparna. Hon stoppade samtliga 29 skott och spikade igen för andra gången i turneringen, vilket säkrade den svenska 2–0-segern inför en entusiastisk hemmapublik.

Tre Kronor Dam går därmed rent genom sista turneringen inför VM. Otroligt nog har Damkronorna då hållit nollan i fem (!) av sina sex senaste matcher i Women’s Euro Hockey Tour.

Matchfakta Sverige – Finland

Sverige – Finland 2–0 (1–0, 1–0, 0–0)

Första perioden:

1–0 (08.51) Sara Hjalmarsson (Ebba Svensson Träff)

Andra perioden:

2–0 (37.00) Mira Hallin (Hanna Thuvik, Lova Blom)

Tredje perioden:

–

Skott: 18–29 (11–10, 5–11, 2–8)

Utvisningar: Sverige 2x2 min, Finland 0x2 min

Räddningsprocent: Ebba Svensson Träff, SWE: 100,00% (29/29), Sanni Ahola, FIN: 88,89% (16/18)

Publik: 3 042 (Scaniarinken)