SHL

Brynäs sågas – femte raka förlusten: "Ger bort så mycket"

Publicerad 31 oktober 2026 20:23
Robin Olausson
Robin Olausson
Redaktör och reporter
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Det fortsätter att gå tungt för Brynäs IF.
I Avicii Arena kom femte raka förlusten sedan Djurgården vunnit med 3-2.
– Det är fascinerande hur man kan ge bort så mycket mål, säger TV4-experten Sanny Lindström.

Brynäs fortsätter att gå tungt i SHL.
Brynäs fortsätter att gå tungt i SHL.
Foto: Bildbyrån

Djurgården har bara vunnit en av sju matcher i Avicii Arena sedan återkomsten till SHL förra året. Den vinsten kom mot Brynäs under fjolårssäsongen. 

Nu lyckas DIF jaga bort "Globen-spöket" och bryter förlustsviten just i Avicii Arena, och vinsten kommer då återigen mot Brynäs. 

– Det är kul att äntligen få vinna på Globen igen, säger DIF:s Lukas Vejdemo till TV4. 

Sanny Lindströms kritik: "Ger ju bort pucken"

Hemmalaget tog ledningen genom backen Nikolas Brouillard innan Brynäs lyckades kvitterade genom Milton Gästrin som därmed blev målskytt för andra matchen i rad. Ställningen var därmed 1-1 efter 20 spelade minuter. 

I andra perioden drog Djurgården sedan ifrån. Calle Järnkrok slog en felpassning där Brouillard snodde pucken och sedan kunde stå för en läcker framspelning till Theo Stockselius. DIF-junioren gjorde då mål för andra matchen i rad mot just Brynäs. Senare i mittperioden kunde Djurgården också utöka ledningen när Håvard Salsten satte 3-1. 

TV4-experten Sanny Lindström var då kritisk mot Gävlelagets spel med pucken. 

– Det är fascinerande hur man kan ge bort så mycket mål. Man ger ju bort pucken vilket Djurgården nyttjar för att göra mål, säger Lindström i studiosändningen. 

Femte raka förlusten för Brynäs IF: "Svart månad"

I tredje perioden gjorde Brynäs en forcering i slutet och lyckades reducera genom Kieffer Bellows med 39 sekunder kvar. Närmare än så kom dock inte Brynäs utan Djurgården kunde hålla undan för att vinna med 3-2 och tar sin andra seger mot Brynäs i Avicii Arena sedan förra året. 

Brynäs å sin sida går in i landslagsuppehållet med fem raka förluster och åker på ännu en uddamålsförlust. 

– Det är en otroligt svart månad för Brynäs, säger TV4:s expertkommentator Petter Rönnqvist. 

Djurgården – Brynäs 3–2 (1-1,2-0,0-1)

Djurgården: Nikolas Brouillard, Theo Stockselius, Håvard Salsten.
Brynäs: Milton Gästrin, Kieffer Bellowds. 

Source: SHL League Page @ Elite Prospects

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