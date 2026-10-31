Brynäs sågas – femte raka förlusten: "Ger bort så mycket"

Brynäs fortsätter att gå tungt i SHL.

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Djurgården har bara vunnit en av sju matcher i Avicii Arena sedan återkomsten till SHL förra året. Den vinsten kom mot Brynäs under fjolårssäsongen.

Nu lyckas DIF jaga bort "Globen-spöket" och bryter förlustsviten just i Avicii Arena, och vinsten kommer då återigen mot Brynäs.

– Det är kul att äntligen få vinna på Globen igen, säger DIF:s Lukas Vejdemo till TV4.

Sanny Lindströms kritik: "Ger ju bort pucken"

Hemmalaget tog ledningen genom backen Nikolas Brouillard innan Brynäs lyckades kvitterade genom Milton Gästrin som därmed blev målskytt för andra matchen i rad. Ställningen var därmed 1-1 efter 20 spelade minuter.

I andra perioden drog Djurgården sedan ifrån. Calle Järnkrok slog en felpassning där Brouillard snodde pucken och sedan kunde stå för en läcker framspelning till Theo Stockselius. DIF-junioren gjorde då mål för andra matchen i rad mot just Brynäs. Senare i mittperioden kunde Djurgården också utöka ledningen när Håvard Salsten satte 3-1.

TV4-experten Sanny Lindström var då kritisk mot Gävlelagets spel med pucken.

– Det är fascinerande hur man kan ge bort så mycket mål. Man ger ju bort pucken vilket Djurgården nyttjar för att göra mål, säger Lindström i studiosändningen.

Femte raka förlusten för Brynäs IF: "Svart månad"

I tredje perioden gjorde Brynäs en forcering i slutet och lyckades reducera genom Kieffer Bellows med 39 sekunder kvar. Närmare än så kom dock inte Brynäs utan Djurgården kunde hålla undan för att vinna med 3-2 och tar sin andra seger mot Brynäs i Avicii Arena sedan förra året.

Brynäs å sin sida går in i landslagsuppehållet med fem raka förluster och åker på ännu en uddamålsförlust.

– Det är en otroligt svart månad för Brynäs, säger TV4:s expertkommentator Petter Rönnqvist.

Djurgården – Brynäs 3–2 (1-1,2-0,0-1)

Djurgården: Nikolas Brouillard, Theo Stockselius, Håvard Salsten.

Brynäs: Milton Gästrin, Kieffer Bellowds.