Skadekris - lånar in tidigare JVM-back

Jakob Norén lånas in till Linköping. Foto: Bildbyrån.

Mikko Kokkonen, Max Martin och Sami Niku är skadade. Därför lånar Linköping HC in Jakob Norén från Mora IK till dagens match mot Frölunda HC. Det meddelar klubben på sin hemsida.

– Med tanke på vår nuvarande skadesituation på backsidan och den arbetsbörda våra friska backar har burit i de senaste matcherna anser vi att det är viktigt att öka djupet på backsidan inför lördagens match. Vi är glada att välkomna Jakob till laget. Han är en hårt arbetande back som ger oss ytterligare alternativ, och vi ser fram emot att ha honom med i gruppen, säger herrlagets sportchef, Broc Little.

– Vi ser det som en bra möjlighet för Jakob att få ytterligare erfarenhet och fortsätta sin utveckling. Förhoppningen är att han kommer tillbaka till Mora med ny energi och en känsla av att ha tagit ytterligare steg i sin utveckling, säger Moras huvudtränare Oscar Dahlgren.

Jakob Norén lånas in av LHC

Norén har en tydlig koppling till LHC:s nye GM Andreas Hägglund, som lånade in Norén till Mora redan säsongen 23/24. Efter spel i MoDo Hockey och Östersunds IK återvände Norén till Dalarna till den här säsongen. Den JVM-meriterade backen har där gjort 0+3 på 16 matcher i Hockeyallsvenskan. På meritlistan finns också 13 SHL-matcher med MoDo.

Linköping ligger näst sist i SHL med endast tolv inspelade poäng på 15 matcher under hösten.