Hayden Hodgson stängs av för sin fula tackling på Brandt Clarke. Foto: AP Photo/Jae C. Hong

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NHL :s disciplinnämnd meddelade på fredagen att Ottawa Senators-forwarden Hayden Hodgson stängs av i två matcher för en tackling bakifrån och charging på Los Angeles Kings-backen Brandt Clarke – yngre bror till Frölunda HC:s forward Graeme Clarke – under Senators 5–6-förlust efter förlängning natten mot fredag.

Förseelsen inträffade mitt i den andra perioden. När Senators dumpade pucken in i Kings zon under ett anfall åkte Clarke mot sargen i ett försök att spela på pucken och återta kontrollen. I samband med det vände han sig mot sargen, vilket öppnade upp för Hodgson att tackla honom bakifrån.

Utöver boarding byggde Hodgson också upp fart inför tacklingen från den övre delen av tekningscirkeln, vilket utgjorde en tydlig charging-förseelse.

Hodgson fick matchstraff

Som följd av tacklingen fick Hodgson ett femminuters straff för boarding samt ett misconduct-straff på tio minuter. Han blev dessutom utvisad från matchen.

Kings-centerforwarden Erik Haula reagerade omedelbart på tacklingen och försvarade Clarke genom att ge sig på Hodgson. Det resulterade i en tvåminutersutvisning även för Los Angeles.

Kings straffade dessutom Hodgson och Senators i det efterföljande numerära överläget. Artemi Panarin gjorde mål och gav Los Angeles en 5–1-ledning. Den ledningen skulle laget sedan tappa i den tredje perioden innan man till slut vann matchen efter förlängning.

Clarke skadade sig

Kings meddelade att Clarke inte kunde spela vidare på grund av en överkroppsskada. Det finns ännu ingen ytterligare uppdatering om backens status inför lördagens match mot Buffalo Sabres, men han deltog i fredagens träning.

Hodgson har sedan tidigare en historik hos NHL:s disciplinnämnd, framför allt när det gäller boarding. Han fick böter efter en tackling på Alex Newhook under en försäsongsmatch mot Montreal Canadiens inför säsongen 2025/26.

Hodgson har också börjat få ett rykte om sig som en spelare som drar på sig många utvisningsminuter. Även om han bara har samlat på sig 51 utvisningsminuter på 24 NHL-matcher i karriären – varav 36 kom före torsdagens match – har han dragit på sig hela 489 utvisningsminuter på 183 matcher i AHL under de senaste fyra säsongerna.

I övrigt har han inte varit särskilt produktiv i NHL. Utöver att ha gått poänglös på fem matcher den här säsongen har han inte gjort någon poäng i NHL sedan den 9 april 2022.