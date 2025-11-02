Viking Simon har stuckit ut i TV-pucken med sitt fina centerspel för Stockholm Nord. Men vägen dit har inte varit spikrak – för något år drabbades talangen nämligen av diabetes.

– Det var lite svårt i början men nu har man vant sig. Det är bara att leva med det, berättar talangen för Hockeysverige.se.

Viking Simon imponerade i TV-pucken.

Foto: Martin Jansson.

HATSTORE ARENA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Stockholm Nord har tagit en ny medalj i TV-pucken. Laget har i flera år varit en stormakt i turneringen och var med i toppen i år igen. I år anfördes de också av Viking Simon, till vardags i AIK. Han var inte bara kapten utan även förstacenter i laget som slutade på en tredjeplats.

Hur är hockeylivet just nu?

– Det är mycket hockey, men det är skitkul. Jag älskar hockey och det är det bästa som finns, säger Simon.

Det blev 13 poäng på åtta matcher i TV-pucken för talangen som till vardags spelar i AIK:s U18-lag. Där han under TV-pucken stack ut med sitt kraftfulla spel och inte minst det hårda skottet.

– Jag är en tvåvägscenter som jobbar upp och ner i banan. Jag är inte den snabbaste men allmänt skicklig, skulle jag säga.

Hur har du utvecklat ditt spelsätt?

– Ja, jag vet faktiskt inte vad det är som har gjort det. Men det är mycket träning som har lett till det.

Drabbades av diabetes

I TV-pucken spelade han under kvalspelet med Sixten Johansson och Filip Leijonhielm. Nu under slutspelet var även Ludvig Langermo Neuman in och ut ur den kedjan.

De skördade också stora framgångar och var bland annat bidragande till att köra över Norrbotten i kvartsfinalen.

– Det är bra spelare jag spelar med. Samarbetet funkar skitbra med dem.

Resan till TV-pucken har däremot inte varit spikrakt. För något år sedan drabbades talangen nämligen av diabetes. En sjukdom som han inte har låtit stoppa honom från att satsa på en ishockeykarriär.

– Det var lite svårt att börja men nu har man vant sig. Det är bara att leva med det.

Känner du någon stolthet över hur du har hanterat det och att du ändå har tagit dig hit?

– Morsan är väldigt stolt över det. Hon är stolt över det.

Viking Simon kommer fortsätta i AIK efter turneringen

I AIK är Viking Simon uppenbarligen en spelare som de tror mycket på. Centern kommer av allt att döma att vara med och slåss om en landslagsplats framåt december. Samtidigt som klubben redan nu har lyft upp honom i U18-laget.

Men där resan bara har börjat.

– Det är bara att ta steget uppåt och ta nästa steg. Jag har alltid varit AIK:are. Min pappa är det och det har växt in i mig. Jag började i AIK för sex-sju år sedan och nu har jag AIK i hjärtat.

Hur hade det varit att en dag få spela framför supportrarna på Hovet?

– Skithäftigt. Det är en dröm.

