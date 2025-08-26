Hockeysverige.se storsatsar återigen inför TV-pucken! Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras – med kommentarer från huvudtränarna om ALLA spelare.

Med spelare som Mikael Backlund och Patrik Berglund tog sig Västmanland till final i TV-pucken 2004, men därefter har distriktets deltagande i slutspelen blivit färre och färre. Bottenplaceringen i kvalgruppen i fjol var den senaste i raden, men gör ändå inte att förhoppningarna är bortblåsta.



Med en starkare och bredare kull, av spelare födda 2010, tar Västmanland sikte mot nya framgångar.



– Det vi säger till alla spelare som varit är att det är en otroligt bra ålderskull där flera bra hockeyspelare inte ens kan bli uttagna för att det finns så många. De har jobbat bra hemma i sina föreningar, men vi behöver ta ut en trupp och det är de här grabbarna som ska åka och göra det. Det ska bli kul att se dem, säger huvudtränaren Jonte Berg.



I grupp A, som i år spelas i Sunne, ställs Västmanland mot Värmland, Dalarna, Gästrikland, Hälsingland och Örebro.



Tillsammans med Jonte Berg går hockeysverige.se igenom truppen – spelare för spelare.



