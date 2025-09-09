Den kompletta guiden till TV-pucken hittar du på Hockeysverige.se! Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras – med kommentarer från tränarna om ALLA spelare. Idag, på flicksidan: Västmanland.

Västmanland får det ofta tufft i TV-pucken, och fjolåret blev inte heller ett undantag. Med ett mål framåt och 19 bakåt slutade man på jumboplatsen i kvalet och fick åka hem en enda poäng. Ändå finns en del positivitet kvar i distriktet inför denna nya upplaga. Flera av spelarna har nämligen återvänt för att ta revansch, och uppladdningen har visat på att man faktiskt kan störa de andra lagen – trots en tunn trupp med få spelare i rätt ålder i länet.



– Vi är med i matcherna i år, säger tränaren Mats Skog.



I grupp A, som spelas i Sunne, ställs Västmanland mot Gästrikland/Hälsingland, Värmland, Dalarna och Örebro.



Tillsammans med Evelina Husar och Mats Skog går hockeysverige.se igenom truppen – spelare för spelare.



