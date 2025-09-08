Den kompletta guiden till TV-pucken hittar du på Hockeysverige.se! Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras – med kommentarer från tränarna om ALLA spelare. I dag, på flicksidan, regerande mästarna Västergötland.

Förra året tog sig Västergötland hela vägen till guldet. I stor dramatik besegrades Södermanland i finalen. Med flera av nyckelspelarna kvar från det årets lag siktar de nu återigen på att gå långt.

Det södra gruppspelet är däremot ingen lätt uppgift. Skåne, Småland, Göteborg och Bohulän/Blekinge står i vägen innan slutspelet i Kalmar där Västergötland kan få chansen att försvara sitt guld.

– Det är en väldigt tuff uppgift. Men vi känner att vi kanske inte är favoriter ändå, säger huvudtränare Patrik Törnlund.

Tillsammans med Patrik Törnlund går Hockeysverige.se här igenom Västergötlands lag – spelare för spelare.

