Galna veckan: SDHL-debut och final i TV-pucken

Förra fredagen kom SDHL-debuten med Färjestad. Nu, en dryg vecka senare, jagar Matilda Henriksson Ribeiro guld i TV-pucken, med Värmland.

– Direkt när pucken släpps så släpper det. Hockey som hockey, säger 15-årige forwarden till hockeysverige.se.

Matilda Henriksson Ribeiro. Foto: Simon Eld och Svenska Ishockeyförbundet/Linus Hugosson.

Matilda Henriksson Ribeiro är mins sagt ett namn att lägga på minnet inför framtiden.



När Värmland nu säkrat en finalplats i för första gången i TV-pucken (på flicksidan), är det nämligen denna 15-åring från Karlskoga som leder vägen. Men kanske är det inte heller förvånande med tanke på det förtroende hon redan fått av Färjestad.



Förra fredagen, innan dagens två poäng (1+1) i semifinalen mot Ångermanland, kom nämligen SDHL-debuten, mot Djurgården.



– Det var sjukt coolt när de frågade och sa att jag skulle spela. Jag blev riktigt glad. Det var skönt att få känna på så hög nivå också. Jag tror att det var ganska bra inför det här också.



Kommer du ihåg något av första bytet?

– Nej, alltså… jag kommer inte ihåg så mycket. Jag minns bara att jag stod vid tekningen och var svin-nervös, men direkt när pucken släpps så släpper det. Hockey som hockey. Kul att de gav mig det förtroende.



Nu, efter allt detta, har löftet endast en match kvar på denna slutspurt och galna vecka.



– Det var lite pirrigt (att spela semifinal), men jag tycker att det släpper, och vi gör en fantastisk match och spelar som ett lag.

– Det blir jäkligt kul att spela final. Vi ska ge allt för att vinna. Det är Dalarna vi möter, som vi har mött innan och som vi vet att vi kan ta. Går vi ut och spelar som ett lag så löser vi det.



Vad skulle det betyda att vinna?

– Det är TV-pucken… så det skulle betyda mycket, och jag tycker att vårt lag förtjänar det. Vi gör det som ett lag. Jag är sjukt stolt över oss.

Svaret om SDHL: ”Kanske inte redo, men…”

Den nu 15-årige forwarden var med i TV-pucken redan förra året, men har i år tagit ytterligare kliv. Något utdelning på sju mål och tre assist vittnar om efter sex spelade matcher.



– Jag är väl nöjd. Jag tycker att jag spelar jäkligt bra med Lilli Labraaten. Vi hittar ett fint spel tillsammans, så det är lätt att lira pucken. Jag får ge mycket kredd till mina lagkamrater också, säger Matilda Henriksson Ribeiro.



Hur mycket hjälpte det att få känna på SDHL-tempot inför TV-pucken?

– Det hjälpte mycket. Man kommer upp i ett visst tempo i SDHL och det är skönt att kunna ta med det tempot i de här matcherna och kunna driva det med laget här också.



Känner du att du är redo för det tempot som är i SDHL?

– Kanske inte redo, men jag bygger upp det sakta men säkert. Jag tycker väl att jag gör det hyfsat ändå.



Innan andra matchen i den högsta damligan väntar dock TV-pucksfinalen mot Dalarna (söndag 13.10). När lagen möttes i kvalet drog Värmland längsta strået genom en 1–0-seger.

