Det blir Dalarna mot Värmland i TV-pucksfinalen på flicksidan. Det står klart efter att Värmland besegrat Ångermanland med 4-0 i semifinalen.

– Clara är otrolig och har utvecklats mycket nu under de senaste åren. Hon är riktigt duktig, säger Molly Pihlström om sin målvakt Clara Björck.

8-0 mot Västmanland, 2-0 mot Örebro, 6-0 mot Gästrikland/Hälsingland och 1-0 mot Dalarna. I gruppspelet gick Värmland rent – och släppte inte in ett enda mål. Och i kvartsfinalen igår var det Småland som besegrades – med 1-0 efter straffar. Fram till dagens semifinal mot Ångermanland hade Värmland alltså inte släppt in ett enda mål.

Och nu förlängdes den monstruösa sviten ytterligare.

Clara Björck, som vaktat kassen vid fem av de sex matcherna Värmland spelat i TV-pucken, imponerade stort och höll nollan. Igen.

– Vi har riktigt bra målvakter och alla jobbar för varandra. Clara är otrolig och har utvecklats mycket nu under de senaste åren. Hon är riktigt duktig, säger Molly Pihlström om sin målvakt.

Spetsspelarna klev fram för Värmland

I övrigt var det lagets spetsspelare som klev fram. Molly Pihlström gjorde 2+1, Lilli Labraaten 1+2, Matilda Ribeiro Henriksson 1+1 och Linnéa Bergström 0+2.

Pihlström var också den som avgjorde matchen mot Småland på straffläggningen i kvartsfinalen.

Vad säger du om din målform här i slutspelet?

– Det är bra. Vi jobbar för varandra och det är lätt att få in pucken ibland.

SVT:s expert Maria Rooth var också imponerad över ett par av Värmlands forwards.



– Labraaten och Bergström är två små spelare, men vilken hockeyteknik. De har ett hockey-IQ, de kan röra den där pucken på ett väldigt fint och moget sätt. De får vi hålla koll på i framtiden, sade experten i sändningen.

Det här är första gången Värnland är i final på flicksidan. Ångermanland får spela bronsmatch mot Stockholm.

Värmland – Ångermanland 4-0

1-0 Molly Pihlström (Lilli Labraaten, Leia Rudehov Hjalmarsson)

2-0 Matilda Ribeiro Henriksson (Lilli Labraaten, Molly Pihlström)

3-0 Molly Pihlström (Linnéa Bergström, Matilda Ribeiro Henriksson)

4-0 Lilli Labraaten (Linnéa Bergström)