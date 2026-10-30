Tyler Henningsson får tips av idolen Joel Lundqvist.

Foto: Simon Eld och Bildbyrån.

HÄGGLUNDS ARENA (HOCKEYSVERIGE.SE)

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Efter flytten från Åre och Järpens IF hamnade familjen Lundqvist i Skåne. Bröderna Henrik och Joel spenderade där fyra av sina tidiga år i Rögle, innan det blev de moderna hockey-ikoner som de nu är i vårt avlånga land.

Kopplingen till Skåne och Ängelholmsklubben finns dock fortfarande kvar. Inte minst i Tyler Henningsson, född 2011.

När Skåne under fredagen 6–4-besegrade Västerbotten i kvartsfinalen av TV-pucken var det med Båstad-killen i laget, men i nummer 9, på backplats, och inte 20, som han själv önskat.

– Han har alltid varit min förebild, hela livet. Framförallt när jag var center så har jag tagit inspiration från honom, hur han tekar och hur han jobbar. Det är mycket från honom (inspiration), berättar Henningsson för hocekysverige.se efter kvartsfinalen.

Rögle-löftet fortsätter om familjevännerna Henrik och Joel Lundqvist.

– Hans föräldrar bodde i Båstad och då jobbade hans morsa på min farsas gym i 18 år. Han var mycket hemma hos oss och hans son också. Han (Viktor Lundqvist Ottordahl som spelar för Göteborg i TV-pucken) är duktig, så vi är bra kompisar.

Blivit back – precis som i innebandyn

Tyler Henningsson noterades för två assist i kvartsfinalsegern, men är relativt ny på sin position.

– Rögle har flyttat ner honom som back. Har gått från forward till back, han har en bra blick för spelet, berättade Skånes huvudtränare Kalle Nilsson för hockeysverige.se inför turneringen.

Henningsson berättar själv:

– Vi var på en cup i Stockholm och då saknade vi backar, så gick jag ner och de tyckte att jag gjorde det bra. Sen har jag jobbat därifrån.

Var vill du spela själv?

– Jag har varit back innan, när jag var liten. Sen gick jag upp på centern och så har jag gått tillbaka till backen nu. Jag gillar att spela back mer faktiskt.

Back är också positionen Tyler Henningsson har i innebandy, vilket han kombinerar med hockeyn.

– Det är lite därför också, säger han om varför han nu blivit det även på is.

Vad tar du med dig från innebandyn in i hockeyn?

– Det är väl mycket ledarskapet. Jag körde i ett lite sämre lag kanske, så där fick jag dominera mer.

Stödet från Lundqvist: "Vi har snackat ofta"

När Joel Lundqvist nyligen hyllades i Scandinavium var Tyler Henningsson självklart på plats för att se och träffa idolerna, Joel och Henrik Lundqvist. Profilerna som också representerade just Skåne under sina egna TV-pucksturneringar.

– Ja, det var helt sjukt. Man blir lite tårögd, han (Joel) är en legend där, berättar 15-åringen.

Hur mycket stöttningar har du fått från både Joel och Henrik?

– Mest från Joel är det. Vi har snackat ofta, och sen när jag fyller år så brukar vi få familjeplatser i Scandinavium, så det är kul.

Backtalangen, med klubban åt höger, har fått debutera i Rögles U18 denna säsong, och blir också kvar i klubben framöver för att börja på hockeygymnasiet.

– Jag fick backplats i Rögle så jag spelar kvar här, berättar han.

Vad har du för mål med din hockey?

– De är att komma så högt upp som möjligt och göra mitt bästa varje dag, avslutar Tyler Henningsson.