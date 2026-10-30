Lucas Elvenes förlänger med Växjö Lakers.

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Redan innan säsongsstarten kom det uppgifter från Expressen att flera klubbar i Schweiz jagar Växjöstjärnan Lucas Elvenes som var en av SHL :s allra bästa spelare förra säsongen med 50 poäng på 51 matcher.

Elvenes, som har haft ett utgående kontrakt med Växjö Lakers, har också fått en magnifik start på årets säsong med hela 17 poäng på 13 matcher vilket gör att han ligger delad tvåa i SHL:s poängliga. Med sina 15 passningspoäng toppar han dock assistligan.

Trots lockelserna från Schweiz väljer nu Lucas Elvenes att säkra upp sin framtid i Småland. Han stannar nämligen i Växjö Lakers och skriver på ett nytt långtidskontrakt som gäller till och med säsongen 2029/30.

– Växjö har blivit hemma för mig och min familj, därför är jag otroligt glad över att få stanna ytterligare tre år i Växjö Lakers, säger Elvenes på klubbens hemsida .

Lucas Elvenes stannar i Växjö Lakers till 2030

Lucas Elvenes gör just nu sin andra säsong i Växjö Lakers efter att ha flyttat ner till Småland från Leksand . Om kontraktet fullföljs kommer Elvenes alltså att komma upp i fem säsonger i Lakers. Han skrev först ett tvåårskontrakt när Växjö värvade honom men nu är parterna alltså överens om ett treårsavtal.

– Det är givetvis väldigt roligt att kunna göra den här förlängningen. Lucas är på väg att bli en nyckelspelare för oss på samma vis som Robert Rosén var under många år. Någon som kan addera det där lilla extra de allra flesta kvällar, säger sportchefen Henrik Evertsson.

Lucas Elvenes har tidigare även kopplats ihop med moderklubben Rögle BK men Växjö kommer alltså fortsätta vara skåningens hemmabas framöver. Totalt under sin karriär har Elvenes gjort 192 poäng på 280 SHL-matcher för Rögle, HV71 , Leksand och Växjö.