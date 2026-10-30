Experten slår fast: Där är AIK bäst i Hockeyallsvenskan

Fredrik Söderström slår fast att AIK har Hockeyallsvenskans bästa målvaktspar. Foto: Ronnie Rönnkvist/Bildbyrån montage

AIK Hockey toppar Hockeyallsvenskan före Leksands IF. Idag på Avicii Arena (Globen) söder om söder i Stockholm möts i kväll dom båda topplagen. Vad är det som egentligen gjort just AIK så framgångsrika den här säsongen? Hockeysverige.se skickade den frågan vidare till TV4:s Fredrik Söderström.



-- Det är egentligen flera delar som gör AIK till det här topplaget. Jag skulle framför allt säga den breda spetsen, säger Fredrik Söderström till hockeysverige.se och fortsätter:

-- Det finns inte bara en eller två som jag tycker driver AIK:s spel, framför allt det offensiva, utan det är ganska många som gör så. Det här gör att AIK, tror jag, kan parera en skadesituation.

-- Man har också någon som vaknat på rätt sida i stort sett varje dag och det brukar resultera i framgång.

"AIK har seriens bästa målvaktspar"

Fredrik Söderström hyllar också AIK:s målvaktsduo, Jhonas Enroth och Victor Brattström.



-- Frågan är om inte AIK har bästa målvaktsparet i ligan. Eller jag slår fast att det är så sett till både erfarenhet och höga kvalité.

-- Hockeyallsvenskan har den här säsongen ett gäng intressanta målvakter, men om jag ska räkna två, det är ibland nödvändigt att ha det så, är AIK:s i absolut topp.



Vad tror du det betyder för AIK:s defensiv?

-- Det är en enorm trygghet att ha den där sista utposten. Jag tror, i AIK:s fall som har en offensiv som är bärande i deras spel, finns det risker med det. Att man då släpper till en del tveksamma situationer.

-- Min slutsats så här långt är att AIK som varit klart bäst sett till offensiven. Möjligen är det Leksand som nosar lite där bakom i produktion. Som helhet blir det såklart då på bekostnad av försvarsspelet.

-- Släpper du då till lite oberäkneliga situationer gäller det att ha den typen av målvakter som AIK har. Målvakter som är redo och hanterar dom situationerna på ett bra sätt. Det skapar en trygghet.

AIK:s bredd i poängproduktionen har varit en styrka hittills. Foto: Bildbyrån

Foto: BILDBYRÃ N

I ett starkt AIK lyfter Fredrik Söderström just defensiven som lite svagare än offensiven.



-- Ja, det skulle jag säga. Nu har jag sett senaste matcherna, undantaget mot Vimmerby HC, och AIK har då haft lite knöliga tillställningar, Västerås hemma, Östersunds IK borta och MoDo Hockey borta där man blev väldigt passiva i försvarsspelet. Framför allt i tredje perioderna.

-- Klart att om du spenderar väldigt mycket tid på att ställa om spelet på ett skickligt sätt och har den här farten i offensiven kan du inte vara optimerad på allt för då spelar du inte i den här ligan.

-- Det är möjligen riskerna med en sådan slående offensiv som skulle kunna vara en svaghet.

Utmaningen för Tuurala

Ny coach för säsongen i AIK är Viktor Tuurala som närmast kommer från tränarjobb i Kalmar HC.



-- Det är bara konstatera att han har implementerat ett spel som är framgångsrikt. Det har vi sett förut och spelarna gillar att spela den hockey han står för.

-- Sedan är den stora utmaningen för Viktor Tuurala att komponera ett lag och spel som är som bäst i vår.

-- AIK är i allra högsta grad en utmanare om SHL-platsen. Då gäller det att man har ett slutspelskompatibelt spel. Det är spekulativt att idag säga om det håller.



Det AIK har idag håller tveklöst för att vara ett topplag i grundserien.



-- Sedan tror jag vi med tiden får se ett AIK som såklart lär sig för det är en hyfsad ombyggnation. Jag är imponerad över Viktor Tuuralas sätt att få fram kraften i ett lag genom att spela på det sättet som han bevisligen också gjorde med Kalmar.

Viktor Tuurala.

Viktor Tuurala är ur-AIK:are, men det tror inte Fredrik Söderström påverkar lagets prestation, fansen eller föreningen i stort.



-- Det är en vacker tanke att det skulle vara så och vi vill gärna ha dom här kopplingarna.

-- I slutändan handlar det om han levererar eller inte. Då tror jag inte att det spelar någon roll om det är någon som cyklat hit från södra Europa eller är en AIK:are.

Experten inför glödheta seriefinalen

Om några timmar är det nedsläpp mellan ettan och tvåan i Hockeyallsvenskan, en match som TV4-experten har höga förväntningar på.



-- Jag förutsätter att det blir ett ordentligt toppmöte med ingredienserna jag väver in det. Att det finns en fysisk närvaro. Att det är två lag vars bästa spelare för dagen är på en nivå som gör att det sticker ut.

-- Det blir en kraftmätning. Absolut att poängen har sitt värde men jag tror mer, av det jag sett så här långt, att AIK och Leksand är två kandidater som kan gå långt i ett slutspel. Man ska inte underskatta värdet att ha med sig bra prestationer mot andra laget.

-- Ett fullsatt Avici med gissningsvis även många leksingar på plats borde kunna ge en inramning som gör att vi som gillar hockey njuter lite extra.



Ser du AIK och Leksand som en tänkbar final framåt vårkanten?

-- Vi har spelat lite drygt en fjärdedel av serien. Jag tycker att när det kommer till min summering av den är det dom två lagen. Sedan är det några lag strax där bakom som knackar på dörren och i tabellen skiljer det inga stora poäng.

-- Om jag ser till vad lagen presterat hittills tycker jag att det är AIK och Leksand som har varit bäst.



Vilken nivå upplever du att Hockeyallsvenskan håller den här säsongen?

-- Jag tycker att toppen är väl så bra. Den håller standarden. Sedan har jag ett intryck av att nedre halvan är sämre.

-- Det är inte helt orimligt med tanke på vilka tider vi lever i. Jag tänker då på ekonomi och så vidare. Jag tror att det smugit in ett förstånd att man inte kan använda pengar man inte har. Då får man inte heller dom här lika spetsiga trupperna.

-- För mig är det en klyfta som är markant tydligare än i SHL mellan topp och botten.