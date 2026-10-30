Uppgifter: Flera lag jagar SHL-forwarden

Filip Eriksson. Foto: Bildbyrån

Filip Eriksson noterades för 29 poäng (15+14) i Luleå Hockey förra säsongen. Efter den här säsongen går 21-åringens kontrakt med Luleå ut, och nu vill klubben säkra upp talangen genom att skriva ett längre kontrakt med honom enligt uppgifterna.

Luleå ska dock ha rejäl konkurrens om forwardens signatur.

Flera SHL-klubbar jagar Eriksson

Enligt uppgifterna visar Linköping HC, HV71, Malmö Redhawks och Brynäs IF intresse för Filip Eriksson, som draftades av Montreal Canadiens i sjätte rundan 2023.

Eriksson är fostrad i IF Troja-Ljungby och har tidigare 68 SHL-matcher för Växjö Lakers. Han har även representerat Nybro Vikings IF och Djurgårdens IF Hockey i Hockeyallsvenskan och gjort åtta juniorlandskamper för Sverige.

Hittills den här säsongen har det blivit sju poäng (4+3) på 13 matcher.