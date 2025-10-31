Storasyster Edit tog två guld och ett silver i TV-pucken. Nu är det dags för Tage Danielsson att till slut uppfylla sin dröm med Småland.

– Jag har själv suttit på läktaren och hejat på Småland, så det är en stor ära att spela nu, berättar Växjös 15-årige forward.

Tage Danielsson och syster Edit Danielsson. Foto: Simon Eld och Bildbyrån. (montage).

KALMAR (HOCKEYSVERIGE.SE)



Guld 2020, guld 2021, silver 2022.



När Tage Danielsson (mer om namnet senare) klev in i årets slutspel av TV-pucken var det med ovanstående facit i huvudet – men det tillhör inte en storebror eller pappa, som så ofta är fallet vid denna turnering. Storasystern med meriterna är nämligen Edit Danielsson, 18-åriga stortalangen som själv spelade TV-pucken vid tre tillfällen och nu vunnit SM-guld med Frölunda.



Stora skor att fylla? Ja. Omöjligt? Absolut inte.



– Lite nervösa i början, men jag tycker att vi kommer ut starkt. Det var roligt att spela idag. Det är kul att göra mål, men det är bättre att laget vinner, säger Tage själv när hockeysverige.se möter honom efter Smålands 6–1-seger mot Gästrikland i årets kvartsfinal.



Danielsson, som klev fram med ett mål och en assist, är, som ni förstår, uppvuxen i en riktig hockeyfamilj och har själv drömt om att spela TV-pucken under en längre tid.



– Jag har själv suttit på läktaren och hejat på Småland, så det är en stor ära att spela nu. Jag kommer ihåg att jag var i Mariestad, tror jag (när Edit spelade). Det var otroligt spännande att kolla på syrran när hon vann, berättar han.

Tävlade hemma i källaren: ”Mycket kamp”

Precis som pappa Andreas, storebror Algot och syster Edit, har Tage Tingsryds AIF som moderklubb. Ändå har hockeyresan börjat på ett helt annat ställe.



– Vi har tränat och tävlat mycket hemma genom att spela innebandy och sånt, så det är otroligt kul. Vi har en källare där vi brukar spela. Brorsan spelar också hockey så det blir mycket kamp där nere, berättar 15-årige forwarden.



Vem brukar vinna då?

– Jag får nog säga brorsan och storasyster…



Tage Danielsson har även, precis som syster, producerat en hel del poäng i tidig ålder. Efter flytten till Växjö till 2025/26 har det exempelvis trillat in 28 poäng (13+15) på nio matcher i U16 Region.



– Otroligt mycket, säger han om hur mycket inspiration han tar från Edit.

– Hon hjälper mig mycket på isen, och har lärt mig mycket i skridskoåkningen, med var man ska ligga i position och så. Det är otroligt kul.



Nu har även den unge talangen chansen att säkra ännu ett guld till Danielssons och Småland – denna gång på hemmaplan i Kalmar dessutom.



– Det hade varit otroligt stort. Det har jag ju drömt om när jag kollat på syrran, så det hade varit otroligt kul att vinna TV-pucken, säger han.

Hockeyspelare eller komiker? ”Fråga morsan”

Jag måste även fråga. Vet du vilka Hasse och Tage var?

– Ah, jag tror det… jag har inte jättebra koll faktiskt, men jag tror att de typ var något… nej, jag vet faktiskt inte, svarar Tage Danielsson med ett skratt.



Vad var tanken från föräldrarna undrar man.

– Nej, jag vet faktiskt inte. Du får fråga morsan, jag vet faktiskt inte, avslutar talangen.

Source: Tage Danielsson @ Elite Prospects