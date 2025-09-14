TV-pucken: Fjolårsvinnarna utslagna redan i gruppspelet

Dag tre är färdigspelad i gruppspelet till TV-pucken.

De åtta lag som är vidare är korade, och fjolårets vinnare är redan utslagna!

Moa Stridh och hennes Västergötland har spelat klart.

Foto: Bildbyrån

Grupp A

Dalarna och Värmland såg ut att vara på god väg att ta sig ur gruppen som vinnare. På söndagen skulle lagen mötas och göra upp om förstaplatsen.

Det slutade i en 1-0 seger för Värmland, mellan de två topplagen som inte släppte in några mål fram tills matchen mellan de båda. Men avancemang blev det än dock för båda topplagen. Detta efter ett hattrick från Dalarnas Hilla Ytfeldt.

Vidare: Värmland och Dalarna

Gästrikland/Hälsingland – Värmland 0–6

Gästrikland/Hälsingland: –

Värmland: Matilda Henriksson Ribeiro 2, Tilda Thelander 2, Molly Nordqvist, Greta Junzell

Västmanland – Dalarna 0–8

Västmanland: –

Dalarna: Hilla Ytfeldt 3, Ines Sundnäs Grillfors, Tilda Wigg, Alva Nissas, Love Eljas, Nona Unger

Örebro län – Gästrikland/Hälsingland 0–2

Örebro län: –

Gästrikland/Hälsingland: Tove Klövenäs, Anna Leander

Dalarna – Värmland 0–1

Dalarna: –

Värmland: Maja Thelander



Grupp B

Inför söndagens avgörande var det de väntade lagen som låg i topp. Nämligen Stockholm och Södermanland. Däremot var det två viktiga matcher som återstod, där Södermanland och Stockholm först skulle spela varsin match innan de skulle mötas i den sista gruppmatchen.

Men sista dagen blev en chock för Sörmland. Två tunga förluster ihop med två segrar från Östergötland/Gotland gjorde att man missade topplaceringarna. Sara Östrup var motorn till avancemang med fyra mål under de två sista matcherna.

Vidare: Stockholm och Östergötland/Gotland

Östergötland/Gotland – Södermanland 3–1

Östergötland/Gotland: Sara Östrup 3

Södermanland: Agnes Skog

SIF-laget – Stockholm 1–8



SIF-laget: Elina Bergdahl

Stockholm: Märta Palm 2, Tyra Hasselrot 2, Lovisa Nygård, Hilda Hildman, Stella Eriksson, Grace Olsson

Uppland – Östergötland/Gotland 3–5

Uppland: Natalie Hjort, Tuva Wahlberg 2

Östergötland/Gotland: Sara Östrup, Ami Herbst, Ella Brandt 2, Amina Hultin

Stockholm – Södermanland 11–1

Stockholm: Vilde Forslund 2, Livia Granqvist, Freja Smith, Maya Helje, Letizia Pizka, Sonja Åström, Malou Hassinen, Tyra Hasselrot, Alise Abbhagen, Lova Tottie

Södermanland: Lucile Vodinh Brokvist

Grupp C

Ångermanland tog ett rejält steg mot slutspel under lördagen och gjorde åtta mål och höll nollan. De hade fyra respektive fem poäng ner till resten av lagen som var aktuella för att gå vidare. Ångermanland skulle vinna sin sista match och Norrbotten och Västerbotten gick duell om att ta den sista platsen i slutspelet.

I en jämn inbördes kamp i den avslutande matchen i gruppen drog Västerbotten det längsta strået. Tilla Lindgren gjorde hela tio mål under gruppspelet, en fantastisk insats från Västerbottens 15-åring som spelar i Skellefteå AIK:s A-lag.

Vidare: Ångermanland, Västerbotten

Medelpad – Västerbotten 0–7

Medelpad: –

Västerbotten: Tilla Lindgren 4, Line Garpebring 3, Tilda Edlund

Jämtland/Härjedalen – Norrbotten 1–15

Jämtland/Härjedalen: Matilda Adamsson

Norrbotten: Elsa Morin 4, Alina Lidström 3, Emmy Andersson 2, Ruth Elfving, Nelly Ström 2, Li Eliasson, Julia Karlberg, Wilhelmina Juntto

Ångermanland – Medelpad 5–0

Ångermanland: Enya Johansson, Felicia Olsson 2, Liv Pettersson, Bella Glädje

Medelpad:

Norrbotten – Västerbotten 1–2



Norrbotten: Kerstin Lundqvist

Västerbotten: Tilla Lindgren, Ella Hagenlöv

Grupp D

Västergötlands resa i TV-pucken är redan slut i kvalet. Efter drama tog Göteborg platsen bakom Skåne med åtta poäng inspelade, och samma målskillnad som Västergötland. Dock är inte Göteborg vidare då de är sämsta tvåan i gruppspelet. Men i mötet mellan lagen i går vann Göteborg med 3–1 och laget med Moa Stridh i spetsen får resa hem. Trots att hon gjort tio mål i helgen. Stark gruppseger från Skånes sida.



Vidare: Skåne och Småland (som är direktkvalificerade).

Skåne – Göteborg 4–3

Skåne: Ella Mossberg 2, Pippi Termaten, Alwa Olofsson

Göteborg: Lovisa Carlsson, Nova Havh, Milda Sjöström

Blekinge/Bohuslän-Dal – Småland 1–5

Blekinge/Bohuslän-Dal: Ella Ströberg

Småland: Felicia Wahlfridsson, Sally Mildaeus, Ester Kilebrand, Elin Kanerfalk, Leia Wixe.

Västergötland – Skåne 2–1

Västergötland: Moa Karlsson, Moa Stridh

Skåne: Ellie Gäck

Småland – Göteborg 2–3

Småland: Ester Kilebrand, Felicia Wahlfridsson

Göteborg: Nova Havh, Hedvig Augustsson, Felicia Luukkonen