TV-pucken 2025: Västergötland – kommentarer om ALLA spelare

    Simon Eld

    Hockeysverige.se storsatsar återigen inför TV-pucken! Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras – med kommentarer från huvudtränarna om ALLA spelare.
    Först ut på pojksidan: Västergötland.

    • Därför kan Västergötland överraska – igen: ”Utmanare på riktigt”
    • Spelarna att hålla koll på: ”Något extra med våra mått”
    • Vann poäng- och skytteligan i april-cupen: ”Har gått till HV71”

    Västergötland har inte alltid varit att räkna med i slutspelet av TV-pucken, men med inspiration från flicklagets guld i fjol, samt kvalspel på hemmaplan i Ulricehamn, är det precis dit man nu blickar.

    10:kullen imponerade redan i aprilcupen och förhoppningen är att denna grupp ska ta efter 08:orna som 2023 blev en av de stora överraskningarna i turneringen. Då med Bosse Meijer och Axel Elofsson, två spelare som nu är nyckelspelare för Småkronorna i Hlinka/Gretzky Cup.

    Även Daniel Henryson, huvudtränare för sjätte året i rad, menar att årets upplaga av Västergötland är närmare detta än den 09:kull som slutade näst sist i sin grupp förra året.

    – Vi har lite mer individuell skicklighet och bryter lite mer mönster utifrån, jämfört med tidigare, säger Henryson.

    I grupp D, som i år spelas i Ulricehamn, ställs Västergötland mot Småland, Göteborg, Bohulän/Dal, Skåne och Blekinge.

    Tillsammans med Daniel Henryson går hockeysverige.se igenom truppen – spelare för spelare.

    Missa ingenting – här publiceras samtliga texter om TV-puckslagen.

