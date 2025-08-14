Hockeysverige.se storsatsar återigen inför TV-pucken! Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras – med kommentarer från huvudtränarna om ALLA spelare.

Först ut på pojksidan: Västergötland.

Därför kan Västergötland överraska – igen: ”Utmanare på riktigt”

Spelarna att hålla koll på: ”Något extra med våra mått”

Vann poäng- och skytteligan i april-cupen: ”Har gått till HV71”

Västergötland har inte alltid varit att räkna med i slutspelet av TV-pucken, men med inspiration från flicklagets guld i fjol, samt kvalspel på hemmaplan i Ulricehamn, är det precis dit man nu blickar.



10:kullen imponerade redan i aprilcupen och förhoppningen är att denna grupp ska ta efter 08:orna som 2023 blev en av de stora överraskningarna i turneringen. Då med Bosse Meijer och Axel Elofsson, två spelare som nu är nyckelspelare för Småkronorna i Hlinka/Gretzky Cup.



Även Daniel Henryson, huvudtränare för sjätte året i rad, menar att årets upplaga av Västergötland är närmare detta än den 09:kull som slutade näst sist i sin grupp förra året.



– Vi har lite mer individuell skicklighet och bryter lite mer mönster utifrån, jämfört med tidigare, säger Henryson.



I grupp D, som i år spelas i Ulricehamn, ställs Västergötland mot Småland, Göteborg, Bohulän/Dal, Skåne och Blekinge.



Tillsammans med Daniel Henryson går hockeysverige.se igenom truppen – spelare för spelare.



Missa ingenting – här publiceras samtliga texter om TV-puckslagen.