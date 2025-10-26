Värmland mot Skåne – här är spelarna att hålla koll på
Vilka spelare ska vi hålla koll på och vad blir nycklarna för de olika distrikten? Hockeysverige.se ger er det hetaste inför kvartsfinalerna i TV-pucken – med analys av samtliga lag. I dag på pojksidan: Kvartsfinalen mellan Värmland och Skåne.
Den första kvartsfinalen ut den 30 oktober är den mellan Värmland och Skåne. Det är som alltid i TV-pucken en högst oviss match. Båda distrikten besitter en hel del spets och kommer dessutom från två riktigt tuffa grupper.
Skåne har inte varit i semifinal sedan 2017, då de också gick hela vägen. Då med spelare som bland annat Calle Clang, Hampus Plato, Victor Stjernborg och William Von Barnekow. Förra året blev det förlust i kvartsfinalen, men nu siktar de på att återigen vara med och slåss om medaljerna. Det samtidigt som motståndarna Värmland är i kvartsfinal för första gången på fem år.
Vi kommer här kolla närmare på den här kvartsfinalen med en analys av lagdelarna i båda lag, tre spelare att hålla koll på i vardera lag och tre nycklar för mötet.
Nedsläpp sker 10:25 den 30 oktober i Hatstore Arena, Kalmar.
