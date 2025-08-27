Nästa Tollefsen på väg fram: ”Vår kapten och ledare”

Hockeysverige.se storsatsar återigen inför TV-pucken! Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras – med kommentarer från huvudtränarna om ALLA spelare.

Nu har det blivit dags för Värmland.

Nästa Tollefsen på väg fram: ”Kommer vara viktig för oss både framåt och bakåt”

”Han ska kunna vara en bärande spelare för oss”

”Begåvats med en fantastisk skridskoåkning och spelsinne”

Värmland är ett stolt hockeydistrikt men har endast tagit sig till slutspel i TV-pucken en gång de senaste åtta åren. I år har de ett spännande lag, men den östra gruppen kommer som vanligt att vara jämn och tuff.

Där framför allt Dalarna, Gästrikland och Örebro brukar vara tuffa motståndare. Även Hälsingland och Västmanland är med på ett hörn.

– Vi tycker att vi har ett starkt lag med en bra offensiv. Vår absoluta målsättning är att gå till slutspel, säger huvudtränaren Martin Bollner.

Tillsammans med huvudtränare Martin Bollner går Hockeysverige.se igenom Östergötlands lag i TV-pucken 2025 – spelare för spelare.

Missa ingenting – här publiceras samtliga texter om TV-puckslagen.